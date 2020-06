Deze stripclub is volledig corona-proof: klanten bekijken strippers vanuit hun wagen in drive-in club JOBR

12 juni 2020

11u13 1 Vrije tijd Dat het coronavirus een domper is op het nachtleven wereldwijd, is intussen wel duidelijk. Ook voor stripclubs is dit het geval. Heel wat clubs blijven dan ook noodgedwongen gesloten. Een stripclub in Portland, in het westen van de Verenigde Staten, heeft een manier gevonden om bezoekers wel op een veilige manier te ontvangen. Daar opende een drive-in stripclub, waar je gewoon met de auto kan doorrijden.

De wereldwijde coronapandemie heeft een grote invloed op het leven van eigenaren van clubs en voor dat van strippers. Vaak behoren zij tot de contactberoepen, waardoor hun werk op vele plekken verboden werd of gewoonweg te gevaarlijk is. Shon Boulden, eigenaar van een stripclub in het Amerikaanse Portland, vond er niets beters op dan een drive-in stripclub te openen. Bezoekers rijden met hun auto door de club om de strippers aan het werk te zien. Ze hoeven daarbij niet uit de auto te stappen, social distancing gegarandeerd dus.

Fooien

De geïmproviseerde drive-in stripclub is eigenlijk een ingerichte feesttent die op de parking van de normale stripclub is opgezet. De strippers dansen niet enkel voor de klanten, ze serveren ook eten en zingen zelfs liedjes. Bezoekers kunnen een fooi geven aan de strippers door een bankbiljet vanuit het raam in emmertjes te gooien.

De drive-in mag dan wel een origineel initiatief zijn, het nachtleven lijdt wereldwijd enorm onder de coronacrisis. Ook in ons land houden nachtclubs de deuren nog de hele zomer gesloten.

