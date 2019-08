Deze iglo’s in Finland zijn een hit op Airbnb Margo Verhasselt

27 augustus 2019

13u02

Bron: Metro 2 Vrije tijd Vannacht geen slaap kunnen vatten door de warme temperaturen? Rep je dan naar deze iglo’s in Finland.

Altijd al zin gehad om in een betoverend bos te slapen onder een sterrenhemel in de ongerepte Finse natuur? Dan is dit misschien wel iets voor jou. In de Finse gemeente Pelkosenniemi staan zes kleine iglo’s die je kan huren via de online marktplaats Airbnb. Ze zijn bijzonder Instagramwaardig en daardoor ook een echte hit op het wereldwijde web.

De zes hutjes worden aangeboden door een familie die wat verderop ook een paardenboerderij heeft. De plaats wordt beschreven als de hot spot (nu ja, cold spot eerder) voor mensen die willen verdwalen in de onaangeraakte Finse bossen.

De iglo’s staan net naast het Pyhäjärvi meer en het Pyhä-Luosto nationaal park. Je kan met zes mensen overnachten in een hutje. Daarnaast is het ook de perfecte plaats om vallende sterren te spotten.

Interesse? Hier kan je de iglo boeken.