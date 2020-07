Deze Griekse bestemming is verkozen tot het beste eiland van Europa Liesbeth De Corte

21 juli 2020

13u57 2 Vrije tijd Vergeet Santorini en Mykonos. Griekenland heeft nog veel meer mooie plekjes te bieden. Dat blijkt nog maar eens nu Paros verkozen is tot het beste eiland van Europa door het bekende reismagazine Travel + Leisure.

Reizen tijdens corona blijft een risicovolle bedoening. Als je eropuit trekt, kies je het best voor een bestemming in de groene zone, zoals Griekenland. En dat treft, want het magazine Travel + Leisure roept het Griekse eiland Paros uit tot één van de beste in Europa.

Travel + Leisure is één van de meest gelezen toerismetijdschriften wereldwijd. Elk jaar organiseert het magazine een ‘World’s Best’-verkiezing. De miljoenen lezers geven dan hun ongezouten mening over reisbestemmingen, hotels, cruiseschepen, wellnesscentra, luchthavens, ... én dus ook eilanden. Er wordt onder meer gevraagd welke activiteiten je er kunt ondernemen, wat er te zien valt qua natuur, of je er lekker kunt eten en hoe vriendelijk de lokale bevolking is.

Dit jaar ging Paros aan de haal met de gouden medaille. Dat is trouwens niet de eerste keer: in 2018 stond het ook al op nummer één. “Paros heeft de mooiste stranden in Griekenland. Denk: wit zand, steile kliffen en turquoise blauw water. Op het eiland zelf kan je kleine dorpjes en oude monumenten bezoeken, en overal zie je de traditionele Cycladische architectuur, met witte huisjes en blauwe daken”, zo staat te lezen in Travel + Leisure. “Ook wie houdt van uitgaan, wordt op z’n wenken bediend, want er zijn enkele clubs. Maar als je rust zoekt, kan je er ook terecht om te ontspannen.”

(Lees verder onder de foto.)

Paros is niet zo groot, en minder bekend als grote kleppers als Santorini, Kreta, Rhodos of Mykonos. Nog een pluspunt: het is er niet over de koppen lopen. Vanuit de Griekse hoofdstad Athene kan je Paros bereiken met een ferry, of je kan vliegen naar Paros National Airport.

Benieuwd welke andere eilanden nog in het lijstje staan?

1. Paros, Griekenland

2. Milos, Griekenland

3. Sicilië, Italië

4. Azoren, Portugal

5. Dalmatische Eilanden, Kroatië

6. Kreta, Griekenland

7. Ischia, Italië

8. Mallorca, Spanje

9. Madeira, Portugal

10. Rhodos en de eilandengroep Dodekanesos, Griekenland