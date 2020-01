Deze apps helpen om je goede voornemens vol te houden LDC KG

03 januari 2020

12u10

Bron: Eigen Berichtgeving 0 Vrije tijd Het is zover: we hebben allemaal geklonken op het nieuwe jaar. En dat gaat traditioneel gepaard met een heleboel goede voornemens. Maar eerlijk? Of we nu willen afvallen, meer willen sporten of sparen, binnen enkele weken hebben we die voornemens al laten varen. Om dat te vermijden, houden deze apps je op het rechte pad.

Ik wil meer bewegen

Sport-apps zijn er bij de vleet. Probeer bijvoorbeeld Nike+ Training Club (Android, iOS), waarin je zelf kiest welke work-out je doet, of Strava (Android, iOS), als je van joggen of fietsen houdt. Als je het ontbreekt aan tijd en motivatie is Seven (Android, iOS) een echte aanrader. De app daagt je uit om zeven maanden lang elke dag zeven minuten te sporten. Je begint met drie levens: sla je een dag over, dan verlies je één leven. Verlies je alle levens, dan wordt je vooruitgang gewist en begin je terug bij dag één. Wil je je vooruitgang bijhouden? Dan is Lark (Android, iOS) een aanrader. Deze app registreert al je bewegingen én chat met je over je prestaties.

Ik wil duurzamer leven

Wil je groener leven, maar weet je niet goed hoe te beginnen? Go Green (Android, iOS) heeft een stappenplan uitgestippeld met 52 tips die je thuis, in je tuin of op je werk kunt toepassen. Wie in 2020 minder eten wil verspillen, kan dan weer Too Good To Go (Android, iOS) downloaden. Via de app kunnen supermarkten, bakkerijen en lokale handelaars hun voedseloverschotten te koop aanbieden. Jij kan ze reserveren en voor een prijsje gaan afhalen. Brusselaars kunnen trouwens ook gebruik maken van de Facebookgroep BXL en de rest(jes). Maak een foto van je overschotjes, post de foto en laat mensen weten waar ze je lekkernij kunnen ophalen.

Ik wil beter plannen

Van het werk naar de supermarkt, van de fitness naar het café om wat te keuvelen met vrienden. Onze planning staat vaak propvol, waardoor we zaken vergeten of dubbelboekingen hebben. In 2020 kan je dat vermijden dankzij overzichtelijke agenda-apps als Any.Do (Android, iOS) Fantastical 2 (iOS). Via Remember The Milk (Anroid, iOS) kan je dan weer alle to-dolijstjes bijhouden.

Ik wil stoppen met roken

Nog zo’n klassieker: stoppen met roken. Met de gratis Tabakstop-app (Android, iOS) heb je elke dag een privécoach bij om je van de ongezonde gewoonte af te helpen. Chat anoniem met andere “stoppers”, bekijk hoeveel geld je hebt gespaard sinds je laatste sigaret, en lees motiverende boodschappen wanneer je er nood aan hebt. Handig: als je toch dreigt te bezwijken is er de SOS-knop. Die geeft je meteen een uitdaging waarmee jij je gedachten kunt verzetten tot je zin in een sigaret verdwijnt.

Ik wil budgetteren

De app MoneyWiz (Android, iOS) helpt je sparen door per categorie - kledij, boodschappen, vervoer, entertainment - een maximumbedragen te stellen. Ook Spendee (Android, iOS) houdt je budget bij zodat jij zelf niet meer hoeft te berekenen hoeveel je overhoudt aan het einde van de maand. Geef zelf je uitgaven in of koppel je bankrekening om automatisch een overzicht te maken. En geef toe: dat kunnen we allemaal gebruiken na die dure decembermaand.

Ik wil enkele kilo’s kwijtspelen

Hét voornemen der goede voornemens: gewicht verliezen. Wil jij ook die eindejaarskilo’s weer kwijt, dan kan MyFitnessPal (Android, iOS) je helpen. In de app kan je een eetdagboek bijhouden, waarbij je een beroep doet op de gigantische databank met de voedingswaarde van zo goed als élk product in de winkel. Heb je gesport? Dan kan je ook die activiteiten ingeven om een accuraat beeld te krijgen van wat je hebt verbrand. We nood heeft aan begeleiding, kan terecht bij Personal Body Plan (Android, iOS). Hier geven experts je persoonlijk advies over training, voeding en rust. Opgelet: een abonnement kost wel minstens € 17,99 per maand.

Ik wil nieuwe skills leren

Leer piano spelen, schilder als Monet of stort je op een cursus ‘ethisch hacken’. Met de app van Udemy (Android, iOS) kan je het allemaal vanuit je woonkamer. Op het platform vind je duizenden online lessen in de meest uiteenlopende categorieën. De meeste cursussen zijn wel betalend. Wie een nieuwe taal wil leren én luidop wil uitproberen, kan een kijkje nemen op de Facebookpagina Conversation Exchange in Brussels. De oprichter van deze pagina brengt twee à drie keer per maand mensen met verschillende nationaliteiten samen op café om een taal te leren. Salud, santé, cheers en nog zoveel meer.

Ik wil meer genieten

Misschien wil je in 2020 simpelweg een beetje meer genieten. Headspace (Android, iOS) belooft je stress te verminderen, je concentratie te verhogen en “gewoon wat gelukkiger te zijn” met slechts een paar minuten per dag. De app biedt verschillende hapklare meditatie-oefeningen voor beginners of meer gevorderde gebruikers. Er zijn ook verschillende “SOS-oefeningen” die je kan gebruiken als het je even allemaal te veel wordt.

Ik wil meer lezen

Onder een deken in de zetel kruipen met een boek. Het klinkt heerlijk ontspannend, en toch doen we het veel te weinig. Is het jouw voornemen om vaker te lezen? Maar weet je niet goed met welke boeken? U zou het vaker moeten doen: tijd voor uzelf nemen en met een boek in de zetel kruipen. Maar welk boek? Leesditboek (Android, iOS) helpt je kiezen.

Ik wil een keukenprins(es) worden

Spaghetti bolognaise, wraps met chili sin carne of een quiche. Zet je elke week dezelfde gerechten op tafel en wil je jouw culinaire horizonten verruimen? Dat kan met Kitchen Stories (Android, iOS). Extra leuk: dankzij de instructies en filmpjes wordt het keukenspel kinderwerk.

Ik wil mijn smartphone minder gebruiken

Wil je in 2020 je telefoon wat vaker wegleggen? Er zijn veel apps die je helpen je schermtijd in te perken, hoe ironisch dit ook mag klinken. Zo geven Apple en Google sinds kort inzicht in je schermtijd, maar ook de app Quality Time (Android) geeft een dagelijks rapport van je smartphonegebruik en de meestgebruikte apps. Dan is er nog OffTime (Android, iOS): een soort digitale assistent die afleidende apps tijdelijk blokkeert en automatische antwoorden kan sturen als mensen je bellen, een bericht sturen of mailen. Last met discipline? Via de app Forest (Android, iOS) kan je een zaadje planten dat langzaam uitgroeit tot een digitale boom. Als je de app verlaat om iets anders te doen op je telefoon, gaat de boom dood.