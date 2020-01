Deze 7 Vlaamse topchefs hebben een eigen restaurant in het buitenland Roxanne Wellens

30 januari 2020

15u05

Dinsdagavond gingen Seka en Christian uit het nieuwe seizoen van 'The Sky is the Limit' uit eten bij Eddy Kerkhofs, een Vlaamse topchef die in het glamoureuze Hollywood zijn restaurant 'Il Piccoli no' uitbaat. Kerkofs is maar een van de vele Vlamingen met een succesvol restaurant in het buitenland. Wij maakten een selectie: bij deze 7 Belgische sterrenkoks kan je terecht voor een onvergetelijke maaltijd.

‘Saint Pierre’ in Singapore

Emmanuel Stroobant combineert de Franse traditionele keuken met de Japanse in zijn 2 toprestaurants in Singapore. Samen met zijn vrouw Edina Hong baat hij de met twee Michelinsterren bekroonde restaurants ‘Saint Pierre’ en ‘Shoukouwa’ - een suhsirestaurant - uit. Met ‘Saint Pierre’ was Stroobant een gastronomisch pionier in Singapore, toen hij het restaurant in 2000 oprichtte. Zijn gasten houden vooral van zijn pure en simpele gerechten, die aanleunen bij de vegetarische keuken. Zelf noemt hij de zaak een eerbetoon aan de ‘gastronomische kunst’. Het restaurant kijkt uit op een haven. Een menu kost tussen € 200 tot € 300 per persoon.

Saint Pierre: Fullerton Road One Fullerton, #02-02B One Fullerton, Singapore 049213. Tel +65 6438 0887

Shoukouwa: 1 Fullerton Road, #02-02A One Fullerton, Singapore 049213.Tel. +65 6423 9939

‘La Bagatelle’ in het Spaanse Marbella

Alexandre Lambert speelt in zijn restaurant ‘La Bagatelle’ met Belgische klassiekers en Spaanse, lokale producten. Je kan er niet alleen genieten van een lekkere maaltijd, maar ook van een geanimeerde avond met live muziek of een tentoonstelling. Vakantiegevoel gegarandeerd. Lambert vindt het jammer dat Spaanse koks vaak in dezelfde stijl en met dezelfde producten werken. Zijn manier van werken is moeilijker, maar het loont wel. Met zijn witlof, grijze garnalen en tartaar van rundvlees brengt hij net iets anders dan de Spaanse middenmoot: paella, vis of tapas. De prijzen variëren tussen € 11 en € 30 per gerecht.

Calle Halcon Maltes, 2, 29678 Benahavís, Málaga. Tel: 684 41 42 18

Likoké in Zuid-Frankrijk

Wat hebben we vandaag geleerd? Dat Piet Huysentruyt een restaurant heeft in Les Vans. Hij baat het samen uit met zijn 28-jarige zoon Cyriel. Het restaurant kreeg een Michelinster en behoort tot de 50 beste eetgelegenheden van Frankrijk. Huysentruyt omschrijft zijn keuken als eigenzinnig en diepgeworteld in de Zuid-Franse aarde. Hij gebruikt graag lokale ingrediënten en zelfs het interieur, met natuursteen uit de Ardèche, is écht Frans. Ook de naam van het restaurant is bijzonder. Met ‘Likoké’ eert Piet zijn vader, die deze bijnaam kreeg in koloniaal Congo. “Maar net zozeer verwijst de naam naar het grootste compliment dat elke chef van zijn gasten kan krijgen: dat de maaltijd zó oké was, dat ze hun bord wel zouden willen uitlikken”, luidt het op zijn website. Een gewoon menu kost €95.

7 Route de Païolive, 07140 Les Vans, Frankrijk.Tel:+33 475 88 09 74

‘Belga Café’ in Washington DC

De Vlaamse Bart van Daele uit Roeselare staat in Washington DC ook wel bekend als ‘the Belgian guy’, omdat hij er eten van bij ons letterlijk op de kaart zette. Hij startte al een opleiding aan de kokschool op zijn 12e en werkte 5 jaar voor Piet Huysentruyt, tot hij meer dan 20 jaar geleden naar Washington DC verhuisde. Daar opende hij het populaire en erg betaalbare ‘Belga Café’, en daarna ook een tweede zaak: ‘B too’. “Ik was de eerste om in Washington een restaurant te openen dat een Belgische keuken bracht”, zegt van Daele in een interview met Mastercooks. “Dat kan alvast niemand van me afnemen.” Wat hij dan verstaat onder Belgische keuken? “Een keuken die ‘down to earth’ is. Het is een huiselijke keuken met een hart en een ziel. En met respect voor de producten die uit grootmoeders hof komen.” Voor een avondmaal in ‘Belga Café’ betaal je tussen de €15 en €30 euro.

Belga Café: 514, 8th Street, SE Washington DC. Tel. 001 (202) 544 0100

B Too: 1324 14th Street NW Washington DC 2005. Tel. 001 (202) 627 2800

‘Comme chez Maman’ in Parijs

Kempenzoon Wim van Gorp richtte ondertussen al 3 restaurants op in Parijs. En dat allemaal in dezelfde wijk: de authentieke Batignolles, waar ze hem ondertussen de ‘districtsburgemeester’ noemen. Nadat hij 10 jaar lang werkte voor driesterrenrestaurants besloot hij voor zichzelf te beginnen. Met zijn eigen restaurant, ‘Comme Chez Maman’, heeft hij geen sterambities maar probeert hij de gerechten uit zijn kindertijd met een virtuoze hand én op een betaalbare manier te brengen. Het resultaat? Een ode aan de Belgisch-Franse keuken met een Aziatische toets. Zijn tweede restaurant ‘Wim à Table’ is dan weer iets helemaal anders. Daar stel je zelf je menu samen, aan de hand van hapjes die op zichzelf kleine minigerechtjes zijn. Onlangs opende zijn derde zaak ‘La Table d’à Côté’. De hoofdgerechten worden geserveerd als stoofpotjes, voor- en nagerechten als buffet. Uit eten in ‘Comme Chez Maman’ kost je €25 tot €30 euro per gerecht. Een dagmenu kost €24.

Comme chez Maman: Rue des Moines 5, 75017 Parijs Tel. 0033 1 42 28 89 53

Wim à Table: Rue des Moines 45, 75017 Parijs. Tel. 0033 1 42 29 10 41

La table d’à Côté: Rue des Moines 5, 75017 Parijs. Tel.00 33 1 42 28 89 53

‘Mirabelle’ in Colorado

De Brusselse chef Daniel Joly verdedigt de Belgische gastronomie in het verre Colorado (USA). Op de menukaart van ‘Mirabelle’ vind je de meest iconische producten van ons land, zoals witte asperges. Toen hij nog in België woonde, werkte hij voor 3 sterrenrestaurants. Ondertussen woont hij al ruim 30 jaar in Amerika. Mirabelle staat gekend als een restaurant met een elitair cliënteel. “Maar ik behandel al mijn klanten op dezelfde manier en ik blijf oprecht in mijn keuken. Ik denk dat dit op alle gelegenheden het beste is wat je kunt doen”, zegt Joly in een interview met Mastercooks. Het restaurant is niet overdreven duur: voor een viergangenmenu betaal je € 80. Naast kok is Joly ook auteur van kookboeken. Hij bracht ‘Just not another Cookbook’ uit, en twee e-books: ‘Glutenfree cooking’ en ‘Cooking with Beer’. Dat laatste klinkt alvast Belgisch.

Beaver Creek. Tel. 1.970.949.7728

‘l’Aupiho’ in de Provence

De jonge Vlaamse kok Lieven Van Aken is chef van ‘l’Aupiho’ een restaurant in het luxueuze hotel ‘Domaine de Manville’, waar hij ooit begon als sous-chef. Een van zijn signatuurgerechten? Licht gebakken oesters uit het meer van Thau vergezeld van een bloemkoolcrème, cintroenmelisse en een confituur van escabeche. Als dessert maakt hij graag gekonfijte appel met karamel, gevuld met een moes van gebrande appels. Van Aken is een gepassioneerd chef-kok die het liefst zoveel mogelijk wil bereiken in de keuken. Hij gebruikt vooral lokale producten uit de Provence, die hij aanvult met exotischere tinten. Een hoofdgerecht kost ongeveer € 70.

13520 Les Baux-de-Provence , Frankrijk. Tel +33 (0)4 90 54 86 27