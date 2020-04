Deze 6 originele attenties verstuur je makkelijk per post

27 april 2020

Nu we met z'n allen in quarantaine zitten, is ons sociale leven naar een minimum herleid. Virtuele kusjes en knuffels worden dan wel massaal uitgewisseld, toch mag het soms ietsje meer zijn. Om een belangrijke gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, om een gezellig moment nog leuker te maken of om een dierbare een hart onder de riem te steken: tijdens deze tijden zijn er oneindig veel redenen om iemand met iets leuks te verrassen. Daarom gingen we op zoek naar enkele originele attenties die je makkelijk per post verzendt!

Taart door de brievenbus

Kan je de verjaardag van je beste vriend(in) niet vieren? Verras hem of haar dan met een overheerlijk stukje taart. Dit zelf bezorgen kan helaas niet, maar gelukkig neemt The Daily Pie Post die klus van je over. Het enige wat jij hoeft te doen, is vanuit je luie zetel een ambachtelijk bereid taartpuntje bestellen. Onze favorieten zijn alvast de dark chocolate pie of de royal velvet cake. (9,15 euro)

www.thedailypiepost.nl

Cocktails aan huis

Op vrijdag doen we niets liever dan aperitieven met vrienden om de werkweek af te sluiten en het weekend goed in te zetten. Nu dat niet meer in levende lijve kan, komt Cocktail Maison met een topconcept: cocktails aan huis. Het assortiment bestaat uit een reeks LOW en NO alcohol cocktails waaronder een Pornstar Martini en een Cosmo Aperitivo. Alle drankjes zijn zorgvuldig bereid door vier gerenommeerde bartenders en worden vacuümverpakt opgestuurd. In het pakket vind je eveneens gedroogde garnituur om je cocktail te pimpen. Verras je vrienden met een heerlijke cocktail en klink virtueel op het weekend! (20 euro/pakket)

www.cocktailmaison.be

Stuur een miniatuurversie van jezelf of de kinderen op

Missen oma en opa de kleinkinderen? Stuur ze dan op via de post! Uiteraard niet je echte kinderen, maar wel een poppetjesversie. Nu we elkaar even niet kunnen bezoeken, maakt de creatieve Mariëlle Kosters miniatuurversies van personen op basis van foto’s. Wie een popje wil bestellen, stuurt enkele foto’s, het adres van de ontvanger en eventueel een persoonlijke boodschap naar info@marielletekent.nl. De prijzen zijn 10 euro voor een popje, 17,50 euro voor een setje (gezinnetje), 5 euro als je er een gedichtje bij wil.

www.instagram.com/marielle.tekent/

Een chocolade hart onder de riem

Dankzij Chocstar kan je iemand letterlijk een hart onder de riem steken. Het handgemaakte hartje dat bestaat uit overheerlijke melkchocolade, frisse munthartjes, lieflijke suikerhartjes en een vleugje kaneel zal z’n effect zeker niet missen. Daarnaast wordt deze lekkernij prachtig verpakt en kan je er een leuke boodschap aan toevoegen. (€13,95)

www.chocstar.nl

Zeg het eens met … een ballon

Via de website van Hallmark kan je geweldige ballonnen versturen naar iedereen die je liefhebt. Er is voor elke gelegenheid een gepast exemplaar! Extra leuk is het grote assortiment aan kaartjes die je gratis mag toevoegen en kan personaliseren met foto’s en een boodschap. (vanaf €12,95)

www.hallmark.be



Flessenpost

Tegenwoordig communiceren we allemaal via onze smartphone, maar ooit bestond er nog zoiets als flessenpost. Via de webshop van Birambi kan je talloze boodschappen en voorwerpjes verzenden in een klein flesje. Zo kan je een kaarsje opsturen naar iemand die jarig is of zelfs een muffinmix. Dit is niet alleen ontzettend leuk om te krijgen, maar ook een tof hebbeding dat je je hele leven kan bijhouden. (vanaf €4)

www.birambi.com