Deze 15 winterbars moet je de komende weken zéker uitproberen TVM

17 december 2019

09u57 42 Vrije tijd Er staan kachels in plaats van parasollen, knusse zetels in plaats van strandstoelen, maar verder is het in de talloze winterbars die opduiken minstens even gezellig vertoeven als in hun zomerse varianten. Met een warme choco of glühwein in de hand vergeet je het gure weer buiten trouwens direct. De leukste adresjes per provincie!

Provincie Oost-Vlaanderen

1. Husky Bar - Gent

Tijdens de Gentse Winterfeesten wordt Ray, in de volksmond bekend als “de serre van Klein Turkije”, omgetoverd tot een gezellige winterse hotspot. Je kunt je er onder andere tegoed doen aan tapas en fingergood en er worden verschillende events georganiseerd zoals Christmas Sweater Night, een Vlaamse Meezingers Avond en een All I Want For Christmas Tribute.

Klein Turkijke 20 in Gent. Vanaf 6 december tot 5 januari. Maandag tot vrijdag open van 12u tot middernacht. Zaterdag en zondag vanaf 11u. Zaterdag een uurtje langer open. Meer info: huskybar.gent.

2. Zebrawoods - Gent

Een pop-upwinterbos in hartje Gent: het is zo gezellig als het gek klinkt. Tussen de boomstronken sip je van een stomend drankje of smul je van dampende streetfood, en het wordt nog leuker: tijdens de 11 dagen passeren er ook talloze bands en dj’s de revue, van Arno en Novastar tot Stuff. en Brihang.

Zebrastraat in Gent. Vanaf donderdag 26 december tot zondag 5 januari van 19 uur tot 1 uur. Op 30 en 31 december en op 1 januari zijn er geen festiviteiten. Meer info: zebrawoods.be.

3. Castro winterbar - Sint-Niklaas

Afterwork, kerstman, après-ski, dj’s en een kindermiddag, bij Castro in Sint-Niklaas kun je terecht voor alle klassieke elementen van een winterbar. Uiteraard zijn er ook hapjes en drankjes voorzien en er is een chalet gebouwd waarin je je kan opwarmen. “Het is de eerste keer. Maar als dit een fijne periode wordt, willen we daar de volgende jaren zeker een vervolg aan geven”, vertelden de oprichters eerder aan onze krant.

Hendrik Heymanplein 95 in Sint-Niklaas. Van 19 december tot 4 januari. Meer info: castrobar.be.

Provincie Antwerpen

4. WINTAR - Antwerpen

Kaasliefhebbers moeten zich als de bliksem reppen naar de site van Brouwerij De Koninck in Antwerpen, want daar heeft een hangar een tijdelijke nieuwe identiteit gekregen als winterbar waar alles in het teken staat van gesmolten kaas. Kaasmeester Fredrick Van Tricht en de bekende slager Luc De Laet zijn de - culinaire - curators van dienst en serveren er onder andere raclette, fondue, ajuinsoep met kaascroutons en steak & cheese sandwiches. Om gezellig, samen met de kaas, zalig weg te smelten.

Boomgaardstraat 17 in Antwerpen. Open van donderdag tot zondag van 17u tot middernacht. Reserveren kan online.

5. De Winterdyck - Itegem

Nog tot eind januari opent café Nieuwendyck aan de Itegemse ‘s Herenweg de verwarmde winterchalet De Winterdyck. De gehele feestperiode lang worden er verschillende activiteiten georganiseerd zoals een gratis pannenkoekenslag op woensdag, bierproeverijen op donderdag, op vrijdag een winterbarbecue en zaterdag optredens. Extra tip: ze serveren in deze bar glühbier, wat een combinatie is van - je raadt het al - bier en glühwein.

‘s Herenberg 2, 2222 Itegem. Open van woensdag tot zondag vanaf 12u. Zaterdag en zondag vanaf 10u geopend. Meer info op Facebook.

6. Winterwarmte in Den Draak - Antwerpen

Tijdens het weekend van 20, 21 en 22 december wordt de Draakplaats in Berchem net ietsje warmer. Café Den Draak en Hapili organiseren namelijk een heel weekend ‘Winter Warmte’. Je kan telkens vanaf 17 uur terecht op het terras voor een shotje jenever, braadworst, live muziek of iets anders waar je warm van wordt.

Draakplaats in Antwerpen. Winter Warmte is geopend op 20, 21 en 22 december vanaf 17 uur. Meer info op Facebook.

Provincie Limburg

7. Vijverkafee - Diepenbeek

“Heerlijk vertoeven aan de open haard, eten in ons nieuwe restaurantconcept of genieten van een karaktervol biertje in de winterorangerie... we mikken op authentieke Limburgse gezelligheid voor jong en oud”, aldus de initiatiefnemers van de wintereditie van Vijverkafee. Streekproducten staan er verder centraal en elke zondagmiddag worden er pannenkoeken geserveerd.

Kapelstraat 70 in Diepenbeek. Donderdag van 18u tot 24u en zondag doorlopend van 9u30 tot 24u. Meer info: vijverkafee.be.

8. Moose Bar - Hasselt

Dankzij de Moose Winterbars hoef je geen koffers te pakken richting skioord voor een stevige après-ski waar je helemaal kan ‘losgehen’. De Hasseltse Club Versuz, de initiatiefnemer achter de winterbars, gaan er namelijk tuk op die sfeer na te bouwen in onze contreien. Naast Hasselt, is er ook een Moose Bar in Aalst, Herentals, Antwerpen en Mechelen.

Trichterheideweg in Hasselt. Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond. Meer info: moosebar.com.

9. Eisbear - Sint-Truiden/Maaseik

De oprichter van de bekende zomerbar Baouzza, opent deze winter zowel in Maaseik als in Sint-Truiden het nieuwe après-skiconcept Eisbear. In de authentieke almhutten, net zoals in Oostenrijk, kun je terecht voor bier en shots, meezingers en typische après-skihits.

Minderbroedersplein in Sint-Truiden of op de Kloosterbempden in Maaseik. Meer info: eisbear.be.

Provincie Vlaams-Brabant

10. Victoria - Vilvoorde

Deze vrijdag 20 december wordt de aftrap gegeven van het jaarlijks terugkerend event ‘Winters Vilvoorde’ met het retro swingfeest ‘Radio Modern’ in de spiegeltent op de Grote Markt. Die spiegeltent Victoria zal 2 weken lang dé plek zijn waar tal van feestjes en andere events in huizen. Zo zal er onder meer een ‘Tirolerparty’ en een binnenspeeldag plaatsvinden. Op zondag 5 januari worden de festiviteiten in de spiegeltent afgesloten met een nieuwjaarsreceptie voor de Vilvoordenaars.

Grote Markt in Vilvoorde. Meer info: vilvoorde.be.

11. Winterbar XXL - Londerzeel

De Winterbar XXL in zaal ‘t Centrum heeft zijn start niet gemist de afgelopen weken. Elke vrijdag- en zaterdagavond worden er (gratis) feestjes georganiseerd en dat blijft nog even duren ook. Zo staat er onder andere nog een Jägermeister Night en een kerstmarkt op de planning.

Markt 10 in Londerzeel. Meer info: winterbarlonderzeel.be.

12. Bar Bleu - Leuven

In het oude klooster van de Broeders Der Liefde kun je nog tot 22 december terecht in de winterse versie van pop-upbar Bar Bleu. De ligstoelen en cocktails werden ingeruild voor houtkachels en warme chocomelk, inclusief een kerstboom en verschillende foodtrucks die eten serveren. Het uitzicht op de prachtige binnentuin krijg je er gratis en voor niks bij.

Brusselsestraat 141 in Leuven. Woensdag en donderdag open van 17u tot 22u, vrijdag van 17u tot middernacht en in het weekend van 14u tot middernacht. Meer info: Bar Bleu op Facebook.

Provincie West-Vlaanderen

13. In den Keizer - Bellegem

Niet alleen in grote steden zijn dit eindejaar pop-ups te vinden. Vanaf komend weekend kan je in Bellegem bij Kortrijk terecht bij In den Keizer. Barista Fanny Leenknecht - bekend van Fanny’s Koffiecafé in Kortrijk - en Karel Vanacker bieden er in het voormalige café koffie, hartige en zoete American pancakes en een stevige portie gezelligheid. Combineer met een winterse wandeling of blijf een hele dag hangen voor de kachel. ‘t Wordt bère!

Dottenijsestraat 47 in Bellegem. Elk weekend open tussen 21 december en 15 maart.

14. Winterbar - Brugge

Naar goede gewoonte huist ook in het gezellige Minnewaterpark in Brugge een winterbar met groot - verwarmd - winterterras. Je kunt er iets eten en drinken terwijl je naar de schaatsers op het Minnewater kijkt, wat voor de gelegenheid omgedoopt is tot ‘Lake of Love’. Hoe toepasselijk!

Minnewaterpark in Brugge. Maandag en donderdag van 10u tot 22u, vrijdag tot 23u, zaterdag van 11u tot 23u en zondag van 11u tot 22u. Meer info op Facebook.

15. Dankbar - Brugge

In een loods in de Sint-Salvatorskoorstraat in Brugge vind je sinds midden november het tijdelijk kerstcafeetje Dankbar. Maar liefst 30 kerstbomen en 750 kerstballen, glühwein en jenever brengen je er helemaal in de sfeer. “We bieden een alternatief voor wie niet graag koud heeft op een kerstmarkt”, vertelde mede-oprichtster Nina Corty er eerder over aan onze krant.

Sint-Salvatorkoorstraat 10 in Brugge. Meer info op Facebook.