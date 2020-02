De zes mooiste restaurants waar je na het eten ook kan overnachten (en dat aan een betaalbare prijs)

Het enige wat nog beter is dan een culinaire ervaring die je van je sokken blaast? Een restaurant waar je ook kunt overnachten! Niets zaligers dan na de pousse-café gewoon in een lekker bed te kunnen duiken en je geen zorgen hoeven te maken over je alcoholgehalte. Dankzij de vele arrangementen blijft eten én slapen in deze zes aanraders ook betaalbaar.

OOST-VLAANDEREN

B&B Ceder10 in Kruibeke: s mullen en slapen bij ‘Met vier in bed’

Het restaurant: Het kleine Kruibeke is goed bezig zich op toeristisch gebied op de kaart te zetten, en daar draagt het grote aanbod aan restaurants zeker toe bij. In het zeer elegant ingerichte gastronomische restaurant De Ceder van chef Frederick Schaffrath en echtgenote Katrijn Camerlinck staat de verfijnde Frans-Belgische keuken centraal, maar dan wel met een heerlijke hedendaagse twist. Voor ’s middags is er een aantrekkelijk geprijsd lunchmenu met voor- en hoofdgerecht, het Cedermenu is een maandelijks wisselend degustatiemenu.

De kamers: Sinds 2015 is er de al even smaakvolle B&B Ceder10, die bestaat uit vijf kamers — waarvan één suite — die uitzicht bieden op de vijver of de groene Kruibeekse velden. Met hun minimalistisch interieur en perfect oog voor detail en gastvrijheid wonnen Frederick en Katrijn in 2018 het tv-programma ‘Met vier in bed’ op VTM. Net zoals in het restaurant doet het tweetal hier alles zelf. En dus voel je in elke ruimte de familiale en persoonlijke touch. ’s Ochtends staat een streekgebonden ontbijt klaar, met zelfgemaakt brood en dagverse zuivelproducten van een hoeve in de buurt.

De omgeving: Ceder10 ligt in een prachtig natuurgebied,vlak bij de fiets- en wandelpaden langs de Schelde en in de buurt van de Waterbus. De Kruibeekse polders zijn een paradijs voor buitenliefhebbers.

De prijs: Viergangenarrangement voor € 270 per koppel, inclusief één overnachting met ontbijt in de B&B en het viergangenkeuzemenu in Restaurant De Ceder (excl. drank).

LIMBURG

Hotel Mardaga in As: jong Keukengeweld in het oudste hotel van Limburg

Het restaurant: Dit familiehotel in As (Genk) is met z’n 110 jaar het oudste hotel van Limburg. Kleinschaligheid is er troef. Dat geldt ook voor het gastronomische restaurant waar chefs Bo Frei en Lenard Palermo achter het fornuis staan. Het Jong Keukengeweld-tweetal haalde 14/20 in de GaultMillau-gids en kreeg drie vorkjes van Guide Michelin. Hun menukaart is Frans-Belgisch, maar met flink wat moderne toetsen en seizoensgebonden ingrediënten. Het marktmenu is zowel verkrijgbaar in twee, drie, vier, vijf als zes gangen. Er is ook een overdekt buitenterras en een terras in de 2,5 hectare grote tuin waar je iets kunt drinken.

De kamers: Dit mag dan wel het oudste hotel van de provincie zijn, sinds Different Hotels het boetiekhotel een upgrade gaf ogen de achttien deluxe kamers en junior suites comfortabel elegant en zalig warm-eigentijds.

De omgeving: Geen betere plek om fietsprovincie Limburg te verkennen dan vanuit deze uitvalsbasis, want het hotel ligt vlakbij fietsknooppunt 41 en recht tegenover Station As, een van de toegangspoorten van het Nationaal Park Hoge Kempen. Ook Maasmechelen Village ligt op rijafstand.

De prijs: € 330 voor een culinair arrangement voor twee, inclusief één overnachting met ontbijt en bubbels en een gastronomisch viergangendiner.

NAMEN

L’Air du Temps in Liernu: topkeuken met Koreaanse touch

Het restaurant: Ze is misschien niet voor iedereen weggelegd, de tweesterrenkeuken van de Koreaanse Belg Sang-Hoon Degeimbre. Maar wie houdt van de Aziatische keuken beleeft hier een sprankelende ontdekkingsreis, die door GaultMillau met 19/20 werd bedacht. De innovatieve smaakbommen en visuele hoogstandjes die de topchef uit zijn mouw schudt zijn ongezien, op basis van dagverse producten en Aziatische ingrediënten als kimchi, kombu en yuzu. Het restaurant ligt in een deelgemeente van Éghezée in Namen en is ondergebracht in een fris gerenoveerde vierkantshoeve in Haspengouwse stijl, waar tinten van rood en grijs domineren. In de moestuin worden 400 soorten kruiden, fruit en groenten gekweekt, allemaal bestemd voor de keuken.

De kamers: Overnachten kan in een van de elf trendy ingerichte kamers. Vijf kamers bieden een prachtig uitzicht op de tuin, zes liggen in de vroegere schuur van de hoeve. Naast designmeubilair en een strakke inrichting in witte en grijze tinten wacht je ’s ochtends een gastronomisch ontbijt.

De omgeving: Het restaurant ligt midden in het groen. Vlakbij vind je wandel- en fietsroutes.

De prijs: Verblijf Découverte voor € 530 per koppel, inclusief één overnachting in een standaardkamer met ontbijt, en het Signatuur all-in vijfgangenmenu met champagne, wijn water en koffie.

VLAAMS-BRABANT

B&B Louis1924 in Sint-Martens-Bodegem: brasseriekeuken deluxe

Het restaurant: Nadat Thomas Locus zijn sterrenrestaurant Bistro Margaux had gesloten, haalde hij algauw weer een ster met de eigentijdse Brasserie Julie in het Pajottenland. De sfeer is er ongedwongen, de prijzen democratisch en de menu’s toegankelijk. Het product staat centraal. Zo staan hier ganzenlever, Noordzeekrab en vitello vonato, filet pur, Franse hoevenkop en zeetong op het menu, maar altijd geserveerd met een markante toets.

De kamers: Met een shuttledienst naar je bed, kan het makkelijker? In het pittoreske Sint-Martens-Bodegem baat chef Locus eveneens de B&B Louis1924 uit. Vanuit het restaurant word je na het eten naar deze prachtig gerenoveerde hoeve gebracht, waar acht warm ingerichte kamers zorgen voor het nodige comfort.

De omgeving: Het heuvelachtige Pajottenland is een geliefdkoosd speelterrein voor amateursfietsers. Maar in de streek lopen ook heel wat wandelpaden, en overal wachten gezellige cafés waar je de unieke geuze uit de streek kunt degusteren.

De prijs: Vanaf € 300 voor het We Time-arrangement per koppel, inclusief één overnachting in een tweepersoonskamer met ontbijt, en een driegangendiner met aperitief, wijnen, water en koffie.

LUXEMBURG

La Table de Maxime en Les Terrasses de l’Our in Paliseul: logeren in de bistro of in de paalwoning

Het restaurant: De jonge tweesterrenchef Maxime Collard (35) was ooit souschef in De Karmeliet, maar bouwde de afgelopen jaren in Our, een gehucht van Paliseul, een indrukwekkend horeca-imperium uit met vier hotels, een sterrenrestaurant en een brasserie. In het chique La Table de Maxime vergast hij foodies op eigentijdse gerechten bereid met traditionele producten, en die mix van heden en verleden vind je ook terug in het interieur. De brasserie Les Terrasses de l’Our ligt vlakbij, is veel democratischer geprijsd, en voert je binnen in de wereld van de ‘bistronomie’. Denk: gerijpt en gegrild kwaliteitsvlees, riviervis uit de streek en lokale bieren en wijnen.

De kamers: Goed gezien van de chef: zorg voor genoeg overnachtingsmogelijkheden als je lekkere adressen runt, en de Vlamingen weten je te vinden. Logeren kan dus zowel in zes prachtige kamers in het sterrenrestaurant als in de veertien kamers in het brasseriehotel bij de rivier de l’Our. En dan is er nog La Fabrique du Pré Maho, op wandelafstand van de restaurants. Omringd door bomen ligt een grote paalwoning in hout, waar je als gast direct contact hebt met de natuur. Naast twee luxueuze standaardkamers ingericht met veel hout is er ook een suite en een duplex.

De omgeving: Paliseul is perfect gelegen in het hart van de Ardennen, omringd door eindeloze bossen. Op rijafstand vind je ook bezienswaardigheden als de burchtstad Bouillon en de rivier de Semois.

De prijs: Vanaf € 192 in halfpension per koppel, inclusief één overnachting met ontbijt in het brasseriehotel Les Terrasses de L’Our en een bistronomie-driegangenmenu in de brasserie.

WEST-VLAANDEREN

Hostellerie Kemmelberg in Heuvelland: natuurgebied met streekkeuken

Het restaurant: Dit gerenommeerde viersterrenhotel annex restaurant is al meer dan 60 jaar een referentie in West-Vlaanderen en daar zit de toplocatie zeker voor iets tussen: de Kemmelberg, het hoogste punt van Vlaanderen. Het prachtige uitzicht over het grenslandschap tussen België en Frankrijk (‘de Schreve’) wedijvert met de kunstwerkjes in je bord. Chef Cédric Laxenaire draagt Het Lekkere Westen-label en werkt graag met producten van topkwaliteit uit de streek. Zo staan er klassiekers op het menu als lam met Sint-Bernardusbier, Noordzeetong met duinasperges en Sint-Jacobsschelpen met hopscheuten.

De kamers: In dit panoramahotel wil je vooral naar buiten kijken. De mooiste van de 23 kamers en junior suites zijn natuurlijk die met zicht op de vallei, maar je kunt ook logeren aan de boskant.

De omgeving: Qua natuurbeleving is de hostellerie een topper. Naast wandel- en fietsroutes liggen in de buurt ook talrijke erfgoedsites uit de Eerste Wereldoorlog. Ieper en Poperinge zijn leuk voor een dagje uit, en zelfs Rijsel en Duinkerke liggen binnen redelijke afstand.

De prijs: Vanaf € 300 voor het Gastro Prestige-arrangement per koppel, inclusief één overnachting met ontbijt en een vijfgangendiner.

De vermelde vanaf-prijzen zijn enkel richtprijzen, genoteerd tijdens de redactie van dit artikel.