De wereld ontdekken via eten: Airbnb maakt het mogelijk mv

27 november 2019

15u42 0 Vrije tijd Wanneer je op reis gaat is het altijd even gissen: krijg je een echte typische beleving van de plaats waar je bent of laat je je vangen door toeristische attracties? Airbnb Cooking Experiences kan je helpen bij dat probleem, wanneer het op eten aankomt tenminste.

Airbnb zette al even in op het beleven van ervaringen en die doen het bijzonder goed (een stijging van 160% sinds 2018 ) en daarom starten ze met een nieuwe categorie die rond koken draait. Die categorie maakt het nu ook mogelijk om op kookles te gaan bij locals.

Van bakkers tot lokale gezinnen, Airbnb Cooking Experiences zorgt ervoor dat je in 70 verschillende landen over de hele wereld kookles kan nemen. “We merkten dat eten de manier is om een cultuur te leren kennen en connecties te maken. Met Airbnb Cooking Experiences willen we dat mensen samenkomen en tradities doorgeven”, stelt Brian Chesky, Airbnb’s CEO en co-oprichter in een persbericht.

Airbnb startte ook met een wedstrijd waarbij ze op zoek gaan naar de honderd beste hobbychefs van de wereld. De lucky ones zullen in Pollenzo in Italië een opleiding krijgen van de bekende Amerikaanse chef David Cheng.