De versiertoer op: zo decoreer je de perfecte kerstboom Liesbeth De Corte

06 december 2018

15u46 0 Vrije tijd Al van kleins af aan mocht ik meehelpen met het versieren van onze kerstboom. Dat ging steevast gepaard met een heleboel emoties. Denk: enthousiasme, dat al snel gevolgd werd door frustraties door lichtsnoeren die in de knoop zaten of felgekleurde kerstballen die samen één grote kakofonie vormden. Klinkt dat herkenbaar? Interieurstylist Anne-Catherine Gerets komt to the rescue.

Stap 1: verstop de onderkant

Of je kerstboom nu in een pot zit of in een voet geklemd wordt: echt mooi is dat niet. Anne-Catherine Gerets, interieurstylist bekend van de decoblog Clo Clo, deelt die mening ook. “Daarom probeer ik de onderkant altijd te bedekken. Een tip die ik van mijn mama geleerd heb”, lacht ze. “Meestal gebruik ik daarvoor een mooi doek, laken of plaid. Wat je ook kan doen, is een jute zak van Sinterklaas onder je boom leggen. Zo’n zak heeft eigenlijk een heel toffe kleur en dito materiaal.”

Een kerstboom wordt ook des te leuker als er cadeautjes onder liggen, wachtend tot ze uitgepakt worden. “Maar vaak vergeten mensen om op tijd naar geschenkjes te zoeken, waardoor ze er pas 2 à 3 dagen voor Kerstmis effectief liggen. Daarom maak ik altijd 3 vaste fopcadeaus, die passen bij het kleurenpalet van de boom.”

Stap 2: hang de lichtjes op

Dan is het tijd voor het echte werk: je verlichting netjes ophangen. Al maakt Gerets een kleine kanttekening. “Mensen met een kunstkerstboom hebben eerst nog een ander karwei. Zij moeten de takken uit elkaar trekken en de valse naalden verspreiden, omdat die een heel jaar in een doos hebben gezeten”, vertelt ze.

“De lichtjes hang ik zelf altijd diep in de boom. Waarom doe ik dat? Heel simpel: ik vind de bedrading niet mooi. Als je de lichtjes over het uiteinde van de takken drapeert, ga je meer draad dan lichtjes zien”, zo gaat Gerets verder. Daarbij volgt de stylist ook de kerstetiquette. Ze start bovenaan en wikkelt de lichtjes etage per etage af naar beden.

Extra tip: check de temperatuur van de lichtjes eens. “Je hebt er witte of blauwachtige die heel koel zijn, andere lichtsnoeren zijn wat geler of meer oranje van kleur. Persoonlijk vind ik de koele niet gezellig genoeg.” Wie een knusse look wilt, gaat dus best voor een neutrale, warme neutrale variant.

Stap 3: kies een kleurenpalet

Een wonderschone dennenboom bestaat niet uit een allegaartje van ballen of een kakofonie aan kleuren, integendeel. Je wil dat alles mooi samen past. “Als je verschillende kleuren wilt mengen, leg je jezelf best een maximum van 3 kleuren op”, tipt Gerets. “Een andere oplossing is dat je één kleurenpalet kiest. Stel dat jij je kerstboom onderdompelt in het goud, dan kan je een beroep doen op verschillende variaties: felgoud of brons, mat of glanzend, kleine en grotere kerstballen, ornamenten met glitters of met rendieren op.”

Stap 4: tijd voor de kerstballen

Is het tijd om de kerstballen boven te halen? Dan begin je best met de meest eenvoudige exemplaren. (Bijvoorbeeld: ballen in één kleur, zonder te veel tierlantijntjes of glitter). “De uiteinden van de takken reserveer ik voor de speciallekes, omdat ze op die plek extra opvallen. Vervolgens heb je 2 opties. Je kan alle kerstballen gelijk verdelen, of je maakt clusters. Dat zijn dan 3, 4 of 5 decoratieve ballen die je dichtbij elkaar hangt, om dan wat ruimte leeg te laten en ietsje verder een nieuwe cluster te maken.”

Stap 5: slingeren maar

“Ik hou van slingers”, bekent Gerets. “Als kind was ik vooral fan van de zilveren folie slingers, nu vind ik die iets minder mooi. (lacht) Tegenwoordig geef ik de voorkeur aan subtiele gouden exemplaren, die geven een extra gezellige toets.”

“Nog een budgetvriendelijke tip is om even langs te gaan bij een knutselwinkel of een filiaal van Ava of Veritas en enkele linten te kopen. Vooral linten met metaaldraad zijn ontzettend praktisch. Stel dat je een strik wil maken, dan kan je dankzij de metaaldraad de twee lusjes volledig naar jouw hand zetten.”

Stap 6: kijk ook even naar de top

Een piek helemaal aan de top: je bent er voor of je bent er tegen, en Gerets behoort tot de laatste groep. “Persoonlijk hou ik niet van de traditionele piekvormige decoratie”, geeft ze toe. Klinkt dat herkenbaar? Dan stelt de blogster een leuk alternatief voor. “Je kan de piek simpelweg leeg laten, of je kan er een grappig ornament aan hangen. Dit jaar heb ik bijvoorbeeld een snow globe met een haakje vastgemaakt aan de top. Zo’n pronkstuk zorgt voor een grappige schwung.”

Last but not least raadt Gerets aan om af en toe vanop een afstandje naar je kerstboom te kijken. “Is alles goed verdeeld? Ziet het er evenwichtig uit? Of zit je nog ergens met een leeg gat? Als je met je neus te dicht op de dingen zit, zie je het grote plaatje niet meer. Neem daarom af en toe eens een stap naar achteren om te checken of je decoratie en verlichting er goed uitziet.”