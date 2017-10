De selfie is over en uit, of toch volgens Kim Kardashian Redactie

13u03 0 photo_news Vrije tijd Alvast ééntje voor op je lijstje goede voornemens voor volgend jaar: gedaan met selfies nemen. Of toch als het van zelfverklaarde selfiekoningin Kim Kardashian afhangt. Als dat betekent dat ook die selfiesticks naar de vuilnisbak worden verwezen, zijn wij alvast grote voorstander.

Tijdens een spelletje "Zou je eerder" op Twitter kreeg de realityster de vraag of ze eerder Snapchat zou opgeven, of nooit meer selfies zou mogen posten. Tegen alle verwachtingen in koos Kim resoluut om geen selfies meer online te gooien. "Ik zou liever nooit meer een selfie posten. Ik heb het gevoel dat die al een paar jaar passé zijn," vertelt ze. Het feit dat ze vorige maand nog maar een zelfportret op Instagram zette, lijkt ze voor het gemak even te vergeten.

Al geeft Google haar wel gelijk. Volgens de Google Trends statistieken werd de term razend populair in 2014, maar ging het sindsdien steil bergaf. Dat hoeft echter niet te betekenen dat je nooit meer lief naar je frontcamera mag lachen: filmpjes van jezelf op Snapchat en Instagram stories blijven dus wél populair.