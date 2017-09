De pronkstukken van de Ardennen: hier beleef je de herfst op zijn best

14u29 0 Vrije tijd Geen idee waar je moet zijn in de Ardennen om de herfst in al zijn glorie op te snuiven? Deze vijf pittoreske plekken hebben het mooiste uitzicht, de gezelligste natuur of het lekkerste eten.

Ontdek het kasteel van La Roche-en-Ardenne

Deze bestemming noemt men ook wel het 'pronkstuk van de Ardennen' en bij aankomst begrijp je meteen waarom: die panoramische uitzichten! Die overheerlijke streekproducten! Die charmante straatjes! En dan vergeten we het middeleeuwse kasteel nog dat de groene Ourthevallei domineert. Wanneer je langs de torens, schietgaten en kerker van deze feodale chateau kuiert, wordt een eeuwenoude geschiedenis tastbaar. Recente graafwerken brachten overblijfselen uit de 15e eeuw aan het licht. Leg je oor hier goed te luisteren, dan kom je alles te weten over de legende van gravin Berthe – haar geest spookt nog elke zomeravond rond in de ruïnes van het kasteel.

Hoor het burlen van de herten

Wie tussen half september en half oktober door de Ardense bossen struint, maakt kans om een wel heel bijzondere soundtrack te horen. Dan is het bronstijd voor de edelherten, wat gepaard gaat met een indrukwekkend oergeluid dat burlen wordt genoemd. Mannetjes proberen met hun bronstig geloei een vrouwtje te imponeren. In Belgisch Luxemburg zijn een tiental zones die je zonder begeleiding kan betreden, maar je kan ook een excursie boeken met een gids. Tip: avonden met volle maan en periodes met vrieskou zijn het meest succesvol, net als de vroege ochtend of late avond.

Ontdek het pittoreske Stavelot

De Ardennen is veel meer dan ruisend rivierwater, verdwaalde everzwijnen en een knetterend haardvuur. Het pittoreske stadje Stavelot zal je met zijn prachtige abdij, gezellige centrum en smakelijke eetadresjes zeker weten te verleiden. Wist je trouwens dat dichter Guillaume Apollinaire hier in de zomer van 1899 verbleef? In de abdij is een museum over het leven van de dichter van het 'Chanson du Mal-Aimé' ondergebracht, maar als het stralend weer is kan je ook het Apollinairepad volgen dat je langs belangwekkende plekjes en prachtige herfstkleuren voert. Begint je buik na afloop te grommen, lijkt ons een bezoekje aan restaurant O Mal Aimé, dat doordrenkt is met de geest van de dichter, een uitstekend idee.

Paddenstoelenwandeling

Wist je dat ons land het derde Europese land is qua diversiteit van paddenstoelen? Eekhoorntjesbrood, morieljes, cantharellen, oesterzwammen: jawel, de tijd om paddenstoelen te plukken staat voor de deur! Maar welke exemplaren zijn eetbaar en welke absoluut niet? Op een begeleide paddenstoelenwandeling onthult een specialist zijn tips en trucjes om de verschillende soorten te identificeren. Sommige wandelingen eindigen zelfs met een proeverij. Horen we jouw maag al grommen?

Wild eten

De herfst is natuurlijk hét seizoen om van overheerlijke wildgerechten met everzwijn, konijn, parelhoen of fazant te genieten. In de prachtig gerenoveerde boerderij La Table de Maxime in Our (Paliseul) geniet je van het beste wild bereid door Maxime Collard, die nog sous-chef was in De Karmeliet. Of je zet koers naar Le Cor de Chasse in Wéris, waar Vlaming Mario Elias achter het fornuis staat. Ook in Les Pieds dans le Plat in het godvergeten dorpje Marenne kan je genieten van wildgerechten waarvan zowel de prijs als de samenstelling 'an offer you can't refuse' zijn.

