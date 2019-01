Bosbaden Gesponsorde inhoud De natuur als beautysalon: kom stralend én gezonder terug uit het bos Aangeboden door Ardennes-Etape

15 januari 2019

Je gaat naar de spa voor een modderpakking of voetmassage, en in je dagcrème zitten waarschijnlijk natuurlijke extracten. Is het dan niet logisch om ook eens naar de bron te gaan van al die verwennerij voor je huid en je lijf? De natuur is één grote wellnesstuin. Kijk rond met een creatieve blik en ontdek verrassende opties om je lichaam en je humeur te vertroetelen.

1. Fris water voor je bloedsomloop

Het frisse water uit de natuur is een supermiddel om je bloedsomloop te stimuleren. Maak dat je het lekker warm hebt (maak eerst een fikse wandeling bijvoorbeeld) en stap dan op blote voeten over de ochtenddauw op het gras. Nog beter: als je een beekje om de hoek hebt, zet je langzaam een paar stappen in het ijskoude water. Doe dat als een ooievaar die ‘watertrapt’: til je been altijd hoog uit het water. Dit versterkt je bloedvaten en is prima tegen spataders.

2. Een voetmassage van houtsnippers

Net zoals zeezand en schelpjes je voeten masseren en de huid van je voeten (ook eelt) zachtjes ‘afschuren’, kom je ook in het bos plantenresten tegen die je zo’n minipedicure kunnen geven. Kijk uit naar bedjes van beukennoten en lange dennennaalden. Of verzamel houtsnippers en stukjes schors om er een voetmassagepad van te maken.

3. Vijf voordelen van de zonnevitamine

Te veel zon is schadelijk voor je huid. Maar je mag wél 10 à 15 minuten de warme stralen over je huid laten glijden, zelfs onbeschermd. Dat is uitstekend om je humeur op te krikken, je nachtrust te verbeteren én om vitamine D te tanken. Deze zonnevitamine heeft alleen maar voordelen: goed voor je botten, spieren en immuunsysteem, en werkt tegen puistjes of oneffenheden van je huid. Bang voor rimpels of kanker? Smeer je gezicht en handen goed in, maar laat de zon gerust 10 minuten schijnen over de binnenkant van je onderarmen. Dat deel van je lichaam krijgt bijna nooit zon te zien, je huid heeft hier dus nog geen schade geleden.

4. Rustgevende planten

De mix van allerlei geuren in de natuur zorgen voor een gevoel van ontspanning. Maar sommige geuren of planten hebben nog meer, heel specifieke voordelen:

* Dennengeur: werkt bloeddrukverlagend en verbetert je immuunsysteem.

* Kamillekompres: een kompres van verse kamillebloemen kalmeert een geïrriteerde huid, kamillethee werkt rustgevend.

* Lavendelbad: een warm bad met lavendelextract is een prima remedie tegen slapeloosheid of prikkelbaarheid. Zet eerst thee van een handvol lavendelbloemen op drie liter water en laat dit een uur trekken. Zeven en bij je badwater gieten.

5. Fruitmaskers en notenscrubs

Een masker met ongezuiverde modder of klei uit het bos is iets te avontuurlijk, maar met andere ingrediënten uit de natuur kan je wel aan de slag.

* Gezichtsmasker: Pluk een handvol eetbare bosbessen of bramen en prak ze tot moes of gebruik een blender. Mengen met twee eetlepels dikke yoghurt, wat honing en citroensap. Op je gezicht aanbrengen en 10-15 minuten laten intrekken, daarna afspoelen. Een echte oppepper voor je huid, dankzij de antioxidanten.

* Lichaamsscrub: Verzamel schelpen van walnoten, restjes hazelnoot of beukennootjes en maal ze tot poeder in een koffiemolen. Meng dit poeder met olijf- of kokosolie tot een dikke pasta en scrub er een paar minuten mee op ruwe plaatsen (ellebogen, knieën...). Afspoelen.

6. Jonge berkentakken voor de sauna

In Finland, het land van de sauna, plukken ze jonge dunne berkentwijgjes in het bos om ze samen te binden tot een kwast. Met die ‘vasta’ of ‘vihta’ sla je dan in de sauna zachtjes op je rug en andere lichaamsdelen om je bloedsomloop te stimuleren. Zo werkt je saunabeurt nog beter én gaat je huid nog meer stralen.

Verder relaxen in een wellnesshuis

Wil je er een echte verwenkuur in de natuur van maken? Dan kan je kiezen voor een langer verblijf in de Ardennen, waar de natuur altijd om de hoek ligt. Bovendien vind je hier vakantiehuizen die je verwennen met extra’s die het bos je niet kan geven.

In Libin sla je met deze warme, rustige vakantiewoning twee vliegen in één klap: ze ligt op een paar honderd meter van het bos én je verblijft boven het schoonheidsinstituut van de eigenaar. Je mag dus niet alleen het binnenzwembad, de jacuzzi en infraroodcabine gebruiken, maar kan ook een extra massage of beautybehandeling boeken.

Deze luxevilla in Houffalize, landelijk ingericht met natuurtinten, maakt het je heel makkelijk om voluit te gaan voor een wellnessbreak. Je verblijft letterlijk naast het geurige dennenbos. Na je boskuur ben je nog uren zoet met de sauna en hammam binnen, het zwembad en de jacuzzi buiten.

Genieten van de natuur, van een eigentijdse en toch typisch Ardense sfeer, van een sauna en binnenjacuzzi doe je ook in dit gezellige, rustig gelegen vakantiehuis in Vielsalm. Neem de kinderen gerust mee, ze hebben een eigen speelkamer en in de tuin staan er speeltuigen.