De mooiste winterwandelingen om deze kerstvakantie te gaan uitwaaien Birte Govarts

26 december 2019

13u04

Bron: Goed Gevoel 2 Vrije tijd Of je nu wil gaan uitwaaien, bosbaden of lekker wil bijpraten met je geliefden, ­wandelen doet een mens deugd. Wij stippelden ­alvast de aanlokkelijkste ­routes van het land uit.

Luik

Dwars door het oudste natuurreservaat van Wallonië

De Hoge Venen zijn ongetwijfeld een van de meest ongerepte stukjes ­natuur van de Ardennen. Het gebied van 5.000 hectare is sinds 1957 ­officieel beschermd en daardoor het oudste natuurreservaat van ­Wallonië. De bekendste bezienswaardigheden zijn het Signaal van Botrange en de Baraque Michel, maar daarnaast is deze ruige omgeving een droom voor wandelaars en natuurliefhebbers. De wandeling ‘Rond de Venen’ is een tocht van 8,7 kilometer die vertrekt van de bezoekersparking van het Signaal van Botrange. In ongeveer tweeënhalf uur stap je over houten vlonders door het veenlandschap, tot in het hart van het natuurreservaat en weer terug. Aanradertje!

Info: www.ostbelgien.eu

Luxemburg

De allereerste wandeling van Geopark Famenne-Ardenne

Vorig jaar erkende Unesco de gemeentes Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Tellin en Wellin als Global Geopark. Dat betekent dat dit geografische gebied zo’n sterke identiteit heeft dat het zich onderscheidt van ­andere gebieden en dat het landschappen en ­geologisch erfgoed van wereldniveau heeft. De eerste wandeling die in dit ­gloednieuwe Geopark uitgestippeld werd, is een ­Géobalade van 12,6 kilometer die vertrekt vanuit Nassogne en vooral in de winter zéér fotogeniek is.

Info: www.geoparcfamenneardenne.be

Namen

Onze eigen Grand Canyon ontdekken in Nismes

Wist jij dat Wallonië met de Fondry des Chiens zijn eigen canyon heeft? Als het antwoord ‘nee’ was: je kan dit indrukwekkende stukje natuur ontdekken tijdens de wandeling ‘Roche aux Faucons’, een tocht van 7,5 kilometer door het natuurreservaat Les Abannets. Naast Fondry des Chiens spot je ook enkele mooie formaties in kalksteen én prachtige vergezichten.

Info: www.cm-tourisme.be

Henegouwen

Unesco-Werelderfgoed bewonderen in Thuin

Niet alleen wandelingen door de natuur zijn de moeite. Het bewijs? Deze tour van 5,4 kilometer door het historische centrum van de middeleeuwse stad Thuin, in de provincie Henegouwen. Breng een bezoekje aan het belfort en neem de trappen helemaal naar boven. Het spectaculaire uitzicht op de beroemde hangende tuinen van Thuin maakt de klim de moeite meer dan waard!

Info: www.cm-tourisme.be

Waals-Brabant

Door de vallei van de Kleine Gete

La Colombe is een wandeling van 10,1 kilometer (*) die je naar Linsmeau in de vallei van de Kleine Gete brengt. Dit mooie plaatsje, dat tussen de dorpen Pellaines en Hampteau ligt, heeft haar landelijke karakter van weleer behouden, zodat je er het architecturale erfgoed met de typische plaatselijke turfkrijtsteen kan bewonderen. En dat is niet alles: ook de natuur is hier wondermooi. En avant!

Info: www.hesbayebrabanconne.be

(*) Al kan je het parcours ook inkorten tot 7,9 kilometer.

Vlaams-Brabant

Genieten van een klassieker: het Zoniënwoud

Op slechts tien kilometer van de Brusselse Grote Markt vind je een van de grootste bosgebieden van Vlaanderen. Het Zoniënwoud is een beukenbos van 4.421 hectare groot, dat maar liefst 17.000 bomen bevat met een omtrek van meer dan 2,5 meter. Op zijn zachtst ­gezegd indrukwekkend! Geen idee waar te beginnen? Het woud heeft vijf verschillende ingangen, vanwaaruit tal van wandel- en fietspaden

vertrekken. Van geleide wandelingen tot een mindermobielenpad: er is voor ieder wat wils!

Info: www.natuurenbos.be/zonienwoud en www.zonienwoud.be

Limburg

Op naar de Sahara!

Met duizenden hectare natuurschoon is het natuurgebied Bosland – dat zich verspreidt over de gemeenten Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Overpelt – de groene long van Noord-Limburg. Naast naald- en loofbos biedt Bosland ook heide, akkers, weilanden én een heuse Sahara, oftewel een goudgele zandvlakte die in de zomer het warmste plekje van België vormt. Wandelnetwerk Bosland staat garant voor 400 kilometer wandelgenot. 70 procent van deze routes loopt over rustige zandwegen. Je kan de wandelkaart en bijbehorende twee inspiratieboekjes kopen bij de toeristische infokantoren in Bosland en via de webshop van Wandelen in Limburg.

Info: www.natuurenbos.be/bosland en www.bosland.be

Antwerpen

Conscience achterna in het Zoerselbos

Met een oppervlakte van 400 hectare is het Zoerselbos een ­relatief klein natuurgebied. Toch vind je er een breed aanbod aan ­vegetatietypes: eeuwenoude eikenbossen en volwassen naaldhout wisselen af met graslanden, heide en overgangsgebieden. Door het Zoerselbos lopen een aantal vrij toegankelijke wegen en paden, die opgenomen zijn in het wandelnetwerk Kempense Hoven. Aan de hand van de aangeduide wandelknooppunten kan je zelf je wandeling uitstippelen. De Kempense Hoven-wandelkaart is verkrijgbaar in het bezoekerscentrum. Leuk weetje: de Antwerpse schrijver Hendrik Conscience was een grote fan van het Zoerselbos en deed er inspiratie op voor onder andere

Abulfaragus en De loteling.

Info: www.natuurenbos.be/zoerselbos en www.zoerselbos.be

Oost-Vlaanderen

De polders in op een boogscheut van Antwerpen

De Polders van Kruibeke vormen het grootste gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. Gelukkig overstroomt de regio slechts enkele dagen per jaar en kan je er voor de rest zorgeloos genieten van de prachtige natuur. De Liefkesboomwandeling is een tocht van 8 kilometer die vertrekt vanuit Rupelmonde en je langs een gevarieerd landschap van slikken en schorren, elzenbroekbossen en ­weidevogelgebied loodst. Vergeet zeker je verrekijker niet om dieren te spotten!

Info: www.natuurenbos.be/polders-van-kruibeke en www.kruibeke.be

West-Vlaanderen

Moerassen verkennen in de IJzervallei

Tussen Oost-Vleteren en Diksmuide, in het hart van de overstroombare IJzervallei, vind je De Blankaart. Met een oppervlakte van meer dan honderd hectare kan je in dit natuurgebied onbeperkt genieten van de talrijke moerassen en ­weilanden. Vogelspotters halen hier hun hart op. Omdat de hooi- en weilanden bij hevige regen ­vollopen, is De Blankaart namelijk de place to be voor duizenden weide-, riet- en watervogels. Is je interesse gewekt? Het Blankaartpad telt 9,6 kilometer en leidt je langs de mooiste plekjes van het gebied. Extra voordeel voor gezinnen met jonge kinderen: het pad is ­toegankelijk voor kinderwagens.

Info: www.natuurpunt.be/natuurgebied/de-blankaart