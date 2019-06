De moedervlek die vrouwen wereldwijd in de ban houdt: heb jij hem? Margo Verhasselt

10 juni 2019

09u23 0 Vrije tijd Een nieuwe week, een nieuwe hype die het internet in de ban houdt. Geen schoen of jurk die van kleur verandert, wel een moedervlek die iedereen lijkt te hebben.

Twitteraar @aarynwhitley stuurde een tweet de wereld in waarin ze vier foto’s naast elkaar postte van vrouwen polsen. Niets al te bijzonder op het eerste zicht, maar ze stelde de vraag: “Dames, hebben jullie ook een moedervlek in het midden van jullie pols of is dit een mythe?” en niet veel later ging de bal aan het rollen.

ladies..... u got a freckle on the middle of ur wrist or is this a myth lmao pic.twitter.com/VpwkkeWKTj aaryn ✰(@ aarynwhitley) link

De tweet werd in twee weken tijd bijna 25.000 keer geretweet en 64.500 keer geliket. De vraag stelde zich dan ook meteen over de hele wereld: hebben alle vrouwen een moedervlek in het midden van hun pols? Op sociale media worden alvast heel wat bevestigende kiekjes gedeeld.