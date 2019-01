De meest voorkomende fouten die we maken tijdens reizen en hoe je ze oplost Margo Verhasselt

02 januari 2019

11u57 0 Vrije tijd Reizen kan je wereld verrijken en je leven veranderen maar ook voor de nodige stress zorgen. Hoe voorbereid je ook mag zijn, soms lopen dingen gewoon mis. Maar uit fouten kan je leren.

“Het is normaal dat er wat zenuwen de kop opsteken voor je op reis vertrekt”, stelt Breffni Horgan, head of product and design van Hostelworld. “Je gaat uiteindelijk een nieuw en onbekend terrein ontdekken. Maar dat maakt het juist ook erg spannend.” We sommen enkele van de meest gemaakte fouten op en geven tips om ze te vermijden.

1. Geen rekening houden met tijd

Wanneer je je planning uitstippelt, hou je best ook rekening met de niet zo leuke dingen. Een vertraagde vlucht, file naar de luchthaven, de weg kwijtraken... “Wat extra tijd voorzien helpt om stress en angst te voorkomen wanneer je reist, zeker als je op vakantie gaat tijdens een druk seizoen”, legt psychotherapeut Heidi McBain uit aan Bustle. “Als je dit doet, kom je op een rustige en kalme manier toe op je bestemming”

2. Geen verzekering nemen

Reisverzekering? Niet nodig! Annuleringsverzekering? Maar neen! Tuurlijk, het is duurder en lijkt misschien op het eerste zicht een overbodige luxe, maar niets is minder waar. Het is achteraf gezien veel duurder om een vlucht te herboeken die je niet kan nemen. Je weet nooit wat er gaat gebeuren en kan niet in de toekomst kijken, beter voorkomen dan genezen.

3. Voel je niet verplicht

We krijgen met een speciale soort fomo (fear of missing out, nvdr) te maken wanneer we reizen. Alsof we écht gestraft gaan worden als we Parijs verlaten zonder dat bezoekje aan de Eiffeltoren. Maar echt, doe gewoon wat je wil. Plan je trip rond de dingen die jij graag wil zien.

“Een van de grootste fouten die mensen maken, is dingen op de planning zetten omdat het moet”, meent Talya Miron-Shatz, onderzoeker aan Cambridge University. “We leggen onszelf op dat we absoluut bepaalde attracties en bezienswaardigheden gezien moeten hebben, maar net zoals bij andere dingen in het leven, is loslaten belangrijk.” Vind je het gezellig in dat ene buurtje? Blijf daar dan wat langer en maak je geen zorgen over die drie kerken die je nog moet bezoeken.

4. Alles vol plannen

Jezelf een weg banen door een onbekende plaats gaat vaak hand in hand met plannen die in het water vallen. Activiteiten gaan niet door, stellen teleur of worden uitgesteld. In de plaats van boos te worden en je er tegen te verzetten kan je het beter accepteren en zoeken naar een goed plan B.

“De meeste mensen hebben tijden het reizen een onrealistische verwachting en denken dat alles op magische wijze geweldig zal gaan. Dat is bijna nooit zo. Probeer alles een beetje in perspectief te plaatsen en geduld te hebben.”

5. In je comfortzone blijven

Wanneer we op zoek gaan naar nieuwe locaties, kijken we vaak ook onbewust naar onze eigen limieten. “Een van de grootste fouten die een reiziger kan maken is te bang zijn om nieuwe dingen te proberen”, legt Rishi Kapoor van Nanak Flights, uit.

“Reizen, of het nu met een rugzak of een all-in vakantie in een resort is, zorgt voor een nieuwe ervaring, waar je ook naartoe gaat. Maak daar gebruik van. Trek door de jungle, doe mee aan een salsa les, proef eten van de locals, huur een boot. Op vakantie gaan, betekent dat je je dagelijkse routines moet doorbreken.”