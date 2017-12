De meest bijzondere vestigingen van Starbucks ter wereld Timon Van Mechelen

17u48 0 Starbucks Het nieuwe Starbucks-filiaal in Shanghai. Vrije tijd In Shanghai opent vandaag het grootste filiaal van Starbucks ter wereld en dat is bijzonder indrukwekkend om te zien. Denk aan een 3D-geprinte bar, een gigantisch koperen vat gevuld met postzegels, meer dan 10.000 handgemaakte houten tegels aan het plafond enzovoort. Al zijn er nog heel wat andere indrukwekkende vestigingen van Starbucks. Een aantal mooie op een rij.

Shanghai, China

'Reserve Roastery' is met een oppervlakte van 2.800 vierkante meter het grootste Starbucks filiaal ter wereld. Op het menu staan maar liefst 80 verschillende opties, waaronder een aantal van de meest zeldzame koffiemengelingen ter wereld.

Kyoto, Japan

Deze vestiging van Starbucks vind je in Higashiyama-ku, een historisch district in de Japanse stad Kyoto. Wat het zo uniek maakt, is dat het zich bevindt in een traditioneel theehuis en dat zie je nog steeds duidelijk terug in het interieur. Zoveel mogelijk van de oude elementen zijn bewaard gebleven, hier dus geen grote logo's en flashy meubels.

Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Het is een kleine vestiging van Starbucks, maar de locatie, het winkelcentrum IBN Battuta in Dubai, is wel adembenemend mooi. Een aanrader!

Parijs, Frankrijk

In een prachtig pand dat dateert uit de zeventiende eeuw in het centrum van Parijs, vind je het 'Boulevard des Capucines'-filiaal van Starbucks. De koffiebar opende de deuren al in 2006, maar onderging niet zo lang geleden een indrukwekkende metamorfose.

Chicago, Illinois

In de historische 333 North Michigan Ave. wolkenkrabber vind je een kleine Starbucks winkel met een modern industrieel interieur. De art deco elementen zorgen ervoor dat de vestiging perfect binnen het gebouw past.

Fukuoka, Japan

De koffiebar in Fukuoka werd ontworpen door de gerenommeerde architect Kengo Kuma en dat zie je terug in de inrichting. Die straalt moderniteit en Japanse eenvoud uit.

Long Beach, California

De 'Ocean & Alamitos vestiging' van Starbucks bevindt zich vlak naast een waterreservaat en met een kleurenpalet van blauw- en beigetinten werd het interieur daar duidelijk op geïnspireerd. Mooi om te zien.

Zhongshan, China

Verdeeld over drie verdiepingen, werd deze vestiging van Starbucks ontworpen met de lokale geschiedenis in het achterhoofd. De eerste verdieping draait rond het koffie maken zelf, op de tweede verdieping kunnen klanten ontsnappen van de drukte buiten, op de derde verdieping worden workshops over koffie gegeven.

