De leukste winterbars die je zéker moet uitproberen de komende weken Timon Van Mechelen

12u56 0 JORN URBAIN Café Tobor. Vrije tijd Er staan kachels in plaats van parasollen, knusse zetels in plaats van strandstoelen, maar verder is het in de talloze winterbars die opduiken minstens even gezellig vertoeven als in hun zomerse varianten. Met een warme choco of thee in de hand vergeet je het gure weer buiten trouwens direct. De leukste adresjes in het ganse land!

1. MOOSE Winterbar - Hasselt

In de achtertuin van club Versuz kun je sinds vorige week opwarmen in MOOSE Winterbar. In de houten chalet lijkt het wel alsof je naast een skipiste zit, zonder dat je daarvoor je skischoenen of snowboard uit de kast voor moet halen. Een DJ draait typische après-ski klassiekers, dus je kunt er ook nog eens een dansje placeren.

Trichterheideweg, 3500 Hasselt. Meer info: Facebook MOOSE Winterbar.

2. Bar D'hiver - Wielsbeke

Voor de meest indrukwekkende winterbar moet je dit jaar in – godbetert – Wielsbeke zijn. Daar staat namelijk een gigantische opblaasbare iglotent onder de naam Bar D’hiver. Je kunt er een hapje eten bij één van de hippe foodtrucks, een glaasje bubbels drinken om op te warmen of dansen op de deuntjes van de verschillende DJ’s in het weekend.

Houtvezelstraat Wielsbeke. Meer info: Facebook Bar D'hiver.

3. Aspen Bocadero - Antwerpen

Bocadero is een gekende zomerbar in ’t Stad, maar wist je dat je er ook in de winter terecht kunt? Je honger stillen kan in het winterse restaurant, maar de publiekstrekker is ongetwijfeld de overdekte ijspiste. Voor 15 euro kan je er een uur lang aan curling (soort van ‘petanque op ijs’) doen, een initiatieles inbegrepen. ’s Avonds vinden er regelmatig evenementen plaats zoals Salsa Bocadero.

Vanaf 7 december. Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen. Meer info: aspenbocadero.be.

Aspen Bocadero

4. Café Tobor - Gent

Café Tobor in het Design Museum Gent is een vreemde eend in de bijt. Hier vertoef je in tegenstelling tot de andere winterbars net in een futuristische setting, zonder glühwein en houten banken. Het initiatief komt van Coeur Catering, die in de winterserre van het museum het accent leggen op kwalitatieve coffee & food pairing, steeds met lokale ingrediënten. Koffie wordt geserveerd door de bekende barista Pieter Mortier. De winterbar vindt plaats ter gelegenheid van de tentoonstelling Hello, Robot. Hello, Robot, die de rol van robots onderzoekt in ons leven.

Jan Breydelstraat 5, Gent. Meer info: coeurcatering.be.

5. Winterbar Mirage - Mechelen

Ondertussen staat de Mechelse winterbar Mirage al zes jaar synoniem voor verrassende winterse vibes op het binnenplein van het stadhuis. Er staan altijd talloze events op de planning waarop je je verkleumde ledematen kan gaan losschudden.

Grote Markt, Mechelen. Meer info: Facebook Winterbar Mirage.

6. Zebrawoods- Gent

Een pop-upwinterbos in hartje Gent: het is zo gezellig als het gek klinkt. Tussen de boomstronken sip je van een stomend drankje of smul je van dampende streetfood, en het wordt nog leuker: tijdens de elf dagen passeren er ook talloze bands de revue, van Gabriel Rios tot Tout Va Bien.

Vanaf 27 december. Zebrastraat 32, Gent. Meer info: zebrawoods.be.

Lazy Jack

7. Lazy Jack, The Winter Edition - Antwerpen

Het interieur en de menukaart van de hippe zomerbar Lazy Jack op Het Eilandje kreeg een winterse make-over en die moet je gezien en geproefd hebben. Het menu is een samenwerking met The Butcher’s Store en op zondag kan je er ook brunchen. Wie op zoek is naar kerstcadeaus kan terecht in de FUTUR concept store, waar je Belgische merken en kleine ondernemers vindt. Af en toe kun je er ook dansen op feestjes ’s avonds.

Kattendijkdok Oostkaai 22A, Antwerpen. Meer info: lazy-jack.be.

8. Komeet - Mechelen

Deze winter transformeert Komeet in een megakraam met winterse dranken en spijzen. Denk jenever, huisgemaakte glühwein, warme soepen, raclette, oesters, kibbeling, stoofvlees, wafels en pannenkoeken. Je buik rond eten zul je er kortom zéker doen. Tijdens de Warmste Week van Studio Brussel organiseert Komeet ook ‘Warm winters weekend’. Alle oude drankbonnetjes worden verzameld en de volledige waarde wordt aan Welzijnschakels gestort.

Koningin Astridlaan 132, Mechelen. Meer info: Facebook Komeet Mechelen.

9. Pata Pata - Middelkerke

In een gezellig half overdekte chalet vol vuurkorven en houten banken kun je de kou verdrijven met jenever, wijn, winterdrankjes en tapas in Middelkerke. Probeer zeker de Snowball, een cocktail met advokaat, Bacardi en koffielikeur.

Spermaliestraat 119, Middelkerke. Meer info: Facebook Pata Pata.

10. Vetur - Kortrijk

Vetur is een winterbar in de vorm van een halve bol, aan de Leie. De oprichters lieten zich daarvoor inspireren op de hippe Coppa Club Tower Hill in Londen, het is dus vast en zeker de moeite om eens een kijkje te gaan nemen. De inkleding straalt warmte uit met veel hout, boomstammen om op te zitten, schapenvelletjes en verwarming. In tegenstelling tot de club in Londen, vinden hier wel geen feestjes plaats. Wél filmavonden, toneelvoorstellingen en winterbarbecues.

Ijzerkaai, Kortrijk. Meer info: Facebook Vetur Kortyk.