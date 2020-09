De leukste spullen voor een zalige nazomer in je tuin of op je terras Charlotte Fouquet

02 september 2020

13u00

Bron: HLN Shop 0 Tuin Deze rare zomervakantie loopt zachtjesaan naar het einde toe, maar tegenwoordig wil dat absoluut niet zeggen dat er geen zwoele, zonnige dagen meer zullen volgen. Met een beetje chance krijgen we nog een mooie ‘Indian Summer’. Met de volgende spullen zorgt Deze rare zomervakantie loopt zachtjesaan naar het einde toe, maar tegenwoordig wil dat absoluut niet zeggen dat er geen zwoele, zonnige dagen meer zullen volgen. Met een beetje chance krijgen we nog een mooie ‘Indian Summer’. Met de volgende spullen zorgt HLN Shop voor een extra lange nazomer.

Creëer sfeer met vintage lichtjes

Niets brengt zoveel sfeer in je tuin als kleine lampjes, her en der verspreid. Ze vormen het ideale decor voor een romantische avond. Pas op: we zijn nog steeds in België, dus kies voor de veiligheid toch maar een waterbestendige variant. Hang ze in je mooiste boom of laat ze je terras verlichten voor een feestje. Ook in een wand van klimop komen ze heel goed tot hun recht. Wil je gaan voor een authentieke sfeer? Ga dan voor de vintagelook.

Music, maestro!

Een streepje muziek in de tuin is altijd leuk - let er wel op dat het niet zo luid staat dat je buren de politie bellen. Buitenluidsprekers vind je in alle vormen en maten. Er zijn zelfs waterbestendige exemplaren om in je zwembad te laten dobberen. De bediening gaat meestal eenvoudig via bluetooth en je smartphone.

Terras verwarmen

Ben jij er zo eentje die per se zo lang mogelijk van je tuin of terras wil genieten, ook al zit de rest van de bevolking al lang bibberend binnen voor de open haard? Dan loont het de moeite om te investeren in een terrasverwarmer. Wie weet zit je zo in november nog steeds gezellig op je terras!

Hittebestendige planten

Veel planten die we traditioneel in onze tuin of op ons terras hebben staan, kunnen het lastig krijgen bij al te veel zon en hitte. De truc is om de juiste planten in huis te halen. Zo is de hebe-plant ideaal om je tuin en terras een oppepper te geven in de nazomer. De trompetbloem is dan weer een klimmer die in de nazomer rijk bloeit met oranje, rode en gele trompetvormige bloemen. Heide of calluna kan je gebruiken als bodembedekker tussen andere planten. Loop eens langs bij je lokale tuincentrum en laat je adviseren.

Ideaal moment voor een loungeset

Denk je al de hele zomer dat het wel eens tijd wordt voor nieuw tuinmeubilair? Waarom wachten tot volgende zomer? Investeer nu nog in een goede loungeset. Zo kan je er de komende weken nog ten volle van genieten en moet je volgend jaar niet meer op zoek. Extra voordeel: in de nazomer gaan de meeste tuinmeubelen met flink wat korting de deur uit.

