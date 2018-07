De leukste rooftop bars om te genieten van een zomerse avond Liesbeth De Corte

01 juli 2018

14u09 0 Vrije tijd De zomer is in het land en daar willen we maximaal van profiteren. Je kan perfect genieten van een drankje op een terras, maar met een uniek uitzicht wordt dat zo veel beter. Daarom verzamelden we 6 rooftop bars die een bezoekje waard zijn.

Antwerpen: Skybar

Vanavond opent de hoogste zomerbar van Antwerpen opnieuw z'n deuren. Je vindt de pop-upbar voor de achtste keer op de 12de verdieping van het Lindner hotel, bijna 50 meter boven de grond. De combinatie van lekkere cocktails, livemuziek en het panorama-uitzicht maakt dat zelfs mensen met hoogtevrees (zoals ondergetekende) hier graag vertoeven.

Waar? Lange Kievitstraat 125, Antwerpen

Brussel: het Mim

Het Muziekinstrumentenmuseum - het Mim voor de kenners - is een echte klassieker. Er duiken steeds meer rooftop bars op in onze hoofdstad, maar deze blijft een must. De reden? Het bevindt zich in een prachtig art-nouveau gebouw en je kijkt uit op de historische stadskern.

Waar? Hofberg 2, Brussel

Gent: Gaston

Voor een tropische vibe moet je bij Gaston zijn. Je kan hier niet alleen relaxen op het terras, maar ook op het aangelegde strand. Voor de sportieve liefhebbers: er zijn ook twee petanquebanen! Achteraf kan je smullen van een cocktailijsje ter verfrissing. Je moet wel nog even geduld uitoefenen, want deze bar gaat pas op 3 juli open.

The weather is supposed to get sweeter 😉 We can't wait for Gaston to reopen its doors. #gaston #rooftopgaston #happypeoplemakegreatfood Een foto die is geplaatst door null (@coeurcatering) op 01 mrt 2018 om 09:37 CET

Waar? Hurstweg 8, Gent

Hasselt: Sky Lounge

Ook in Hasselt kan je genieten van een fenomenaal uitzicht. Place to be is de Sky Loung, die gelegen is op de 19de (!) verdieping van het Radisson Blu-hotel.

Cheers to the good weather. Try our #cocktail ‘Jasmin Joker’ and our #mocktail ‘Chickmopolitan’ of the month! #radissonblu #hasselt #skylounge #bestview #cheers Een foto die is geplaatst door null (@radissonbluhasselt) op 04 mei 2018 om 16:47 CEST

Waar? Torenplein 8, Hasselt

Knokke: 3Sixty

In Knokke kan je niet alleen flaneren over de dijk of zonnen in de duinen. Ook een visite aan 3Sixty is de moeite waard. De lounge in het Memlinc Hotel is perfect om een dagje shoppen af te sluiten met een glaasje bubbels. Het zicht op de woeste golven krijg je er bij als leuk extraatje.

Waar? Albertplein 23, Knokke-Heist

Leuven: BAR|A|MUZE

Voor de zesde zomer op rij tovert het M-museum zijn dakterras om tot een paradijs voor bon vivants. Naar goede gewoonte kan je in de pop-upbar genieten enkele optredens en een natje en een droogje. Open van donderdag 19 juli tot zondag 19 augustus.

Heerlijke zomeravond, ideaal begin van het #weekend! #baramuze #tamuzement #zomerinm Een foto die is geplaatst door null (@m_museum) op 21 jul 2017 om 22:49 CEST

Waar? Leopold Vanderkelenstraat 28, Leuven