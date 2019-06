Exclusief voor abonnees De leukste plekken op Ibiza volgens parttime eilandbewoner Barbara Irene Schampaert

16 juni 2019

10u11 0 Vrije tijd Wonen op ‘the White Isle’ staat gelijk aan een versnelling terugschakelen. En dus koos Barbara met plezier voor een leven dat pendelt tussen Antwerpen en Ibiza. Op haar blog neemt ze je mee in haar avontuur, in NINA deelt ze haar places to be.

Wie is ze?

• Barbara Poedts (34) woont met haar kersverse man Alec – ze trouwden op 1 juni – parttime op Ibiza sinds 2016, in het westen van het eiland, en parttime in het bruisende Antwerpen Zuid.

• Ze beheert de blog Besos de Ibiza, gewijd aan het eiland, met persoonlijke verhalen en tips voor de lezers

(besosdeibiza.com). Vroeger runde ze als schoonheidsspecialiste haar eigen salon.

• Alec is grafisch ontwerper, socialmediamarketeer en dj en werkt mee aan de blog.

 Hoe ben jij op Ibiza beland, om er halftijds te gaan wonen?

“Mijn partner en ik komen hier al heel erg lang op vakantie, gemiddeld twee à drie keer per jaar. We zijn allebei dol op Ibiza en zochten al een tijdje naar een manier van leven waarbij we niet meer zo afhankelijk hoefden te zijn van een locatie, een vaste werkgever of andere verplichtingen. De relaxte levensstijl hier, de zee zo dichtbij, elke dag zon en lekker eten, dat leek ons wel wat. We zegden onze vaste jobs vaarwel en kochten een appartementje op ons geliefde eiland. Als ware ‘digital nomads’ wonen we nu part-time hier. De rest van het jaar verblijven we in Antwerpen. Een bewuste keuze, ik hou van de afwisseling.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis