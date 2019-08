De leukste plekken in Stockholm volgens ingeweken journaliste Leen De Ridder Irene Schampaert

18 augustus 2019

18u10

Spontane zwempartijen bij het eiland Långholmen, een picknick in de boomgaard van Rosenhills Trädgård. Van een trip naar Stockholm keer je relaxed terug. Leen De Ridder leidt ons rond in haar Venetië van het Noorden. Slow down en geniet!

 Aan water geen gebrek! Hoe geniet jij daar het liefst van?

“Al moet ik een ommetje maken, ik wandel zo vaak mogelijk langs het water. De zomer is zonder twijfel mijn favoriete seizoen hier, met een lucht die intens Scandinavisch blauw is. Het leukst van al is dat je hier overal kan zwemmen. En dus leerden mijn Zweedse vrienden me om altijd een lichte handdoek en zwemkledij in mijn tas te stoppen. Ik ga erg graag naar Riddarholmen, een van de kleinere eilandjes in het centrum. Je hebt er een zalig uitzicht op het Mälarmeer, de rotsen boven Söder Mälarstrand en het stadhuis. En op het uiterste puntje van Djurgården vind je in de zomer café Blokhusporten, een gezellig terras met uitzicht op de massieve cruiseschepen die over de Oostzee naar Finland en Estland varen.”

Meer info: blockhusporten.se - Blockhusringen 27.

 Welke hotspot mag je niet laten liggen?

“Je moet toch zeker Gamla Stan gezien hebben, het oudste deel van de stad. Je kan er wat ronddwalen door kronkelende straatjes en daarna het water oversteken naar Södermalm om daar de Monteliusvägen te volgen, langs onder meer het Ivar Los Park, tot Skinnarviksberget. Het moet zowat de meest fotogenieke route zijn. Je hebt een geweldig uitzicht en eindigt op een gigantische rots waar locals picknicken of aperitieven.”

Meer info: visitsweden.com.

 Hoe verplaats jij je het liefst in de stad?

“Te voet en met het openbaar vervoer. Het metro- en tramnetwerk zorgt voor vlotte verbindingen tot ver buiten de stad. Als je binnen het centrum blijft, is het makkelijk om te voet buurten te verkennen. En sommige metrostations zijn het bezoeken waard voor de architectuur, vooral die langs de blauwe lijn, zoals Kungsträdgården. Een parel!”



 Waar trek jij naartoe op een druilerige dag?

“Ik schuil graag in musea, zoals Moderna Museet. Het is toegankelijk en heeft een geweldig aanbod moderne en hedendaagse kunstwerken en regelmatig tentoonstellingen van grote namen. Het ligt op een piepklein eiland, Skeppsholmen, waar je makkelijk naartoe kan met de boot (of gewoon te voet). Gek genoeg ga ik ook graag wandelen als het regent, om dan op te drogen bij een kop koffie en een kardemomgebak, liefst van al in

Rosendals Trädgård, een gezellige koffie- en lunchzaak in een serre op het groene eiland Djurgården. Het is er bij mooi weer nóg gezelliger, in de tuin en onder de fruitbomen.”

Meer info: modernamuseet.se - Exersisplan 4, rosendalstradgard.se - Rosendalsvägen 38.

 In welk stadsdeel hang jij het liefst rond en waarom?

“Op Södermalm, dat vaak het hipste eiland van Stockholm genoemd wordt. Mijn favoriete wijk is die rond het plein Nytorget. Ik zou het geweldig vinden om er ooit te wonen, het is er zó gezellig, er heerst een erg leuke dynamiek, maar ook een zekere rust. Op zondag ga ik er graag ontbijten of brunchen bij Pom & Flora, lunchen bij Omayma, koffiedrinken in Café Pascal en de dag afsluiten in Urban Deli voor een aperitiefje. Ik spring er ook altijd even binnen bij Stadsmission Nytorget voor hun tweedehandskledij. De buurt is extreem kindvriendelijk: het plein is ingericht met speeltuigen, ijsjes haal je bij StikkiNikki en iets verderop is er het Vitabergspark om in te picknicken.”

Meer info: pomochflora.se - Odengatan 39, omayma.se - Skånegatan 92, urbandeli.org - Sveavägen 44, stadsmissionen.se - Skånegatan 75.

 Waar ga jij graag shoppen?

“Södermalm heeft fijne winkels met een eigen identiteit zoals tijdschriftenwinkel Papercut, vintage interieurwinkel Brandstationen, conceptstore Grandpa, bloemenwinkel Christoffers Blommor, L:A Bruket, kunstboekenwinkel Konst-ig, Sneakersnstuff ... ”

Meer info: papercutshop.se - Krukmakargatan 24, herrjudit.se - Hornsgatan 64, grandpastore.se - Södermannagatan 21, christoffersblommor.se - Kåkbrinken 10, labruket.se - Södermannagatan 19, konstig.se & sneakersnstuff.com - Åsögatan 124.

 Op welk adresje zou je het liefst logeren, mocht je er niet wonen?

“Als ik niet op mijn budget hoef te letten, kies ik voor Hobo Hotel, een boetiekhotel met aandacht voor modern design en natuur, pal in het centrum. Het voelt net dat tikkeltje origineler dan andere hotels. Alleen al de hotelbar is een bezoek waard voor wie van planten en creatief design houdt.”

Meer info: hobo.se - Brunkebergstorg 4

 Waar proef je de lekkerste keuken?

“De Zweedse gehaktballen die ik vroeger kende van IKEA zijn hier typische ‘husmanskost’, dagelijkse kost. Vrienden uit België neem ik het liefst mee naar Meatballs for the People, waar je kan kiezen uit verschillende soorten vlees (inclusief rendier en eland) en ook vegetarische gehaktballen.”

Meer info: meatball.se - Nytorgsgatan 30.

 Zweden houden erg veel van koffie en gebak. Heb jij een favoriet adresje?

“Het hangt ervan af in welke bui ik ben. Als ik zin heb in een oertraditionele fika – het Zweedse woord voor een ‘koffie met gebak’-moment – ga ik naar Vete-Katten. Het gebouw is een doolhof met verschillende hoekjes en ingangen, maar vooral ook met een geweldig aanbod traditioneel gebak. Een van de tafels heeft een ‘geheime’ lade waarin sommige gasten servetten met een boodschap achterlaten.”

Meer info: vetekatten.se - Kungsgatan 55.

 Wat doe je als je even aan de stadsdrukte wil ontsnappen?

“Het Björnö-natuurreservaat is een schiereiland in de eilandenarchipel van Stockholm, waar ik graag ga uitwaaien, rondwandelen en van het strand geniet. Buiten enkele toilethuisjes, een kampplaats en aanlegsteigers voor boten is er enkel natuur. Rosenhills Trädgård is een café-restaurant in het midden van een

gigantische boomgaard. De tuin staat vol ingerichte hoekjes waar je kan picknicken, of een middagdutje doet in een hangmat.”

“Een daguitstap in de natuur spendeer je het best op een van de eilanden in de archipel, Grinda bijvoorbeeld. Met de boot sta je in iets meer dan een uur in een andere wereld, waar je – vooral in de zomer – kan wandelen, kajakken of zwemmen. Het is net groot genoeg om je er een hele dag te vermaken, en net te klein om te kunnen verdwalen.”

Meer info: skargardsstiftelsen.se, rosenhill.nu & visitstockholm.com.

 Waar vind ik je op een zwoele zomeravond?

“Ik zou die op gelijk welke plek langs het water kunnen doorbrengen, maar ik heb wel enkele favorieten: met een flesje wijn op het strand van Långholmen, een groen eiland vlak bij Södermalm. Je kan er zwemmen, in het gras liggen of een meer afgelegen plekje zoeken tussen de bomen en struiken langs het water. Voor een zomeravond met wat meer comfort is er het Loginn Hotel, een boot met een fantastische terrasbar op het dek die uitkijkt op Gamla Stan en het stadhuis. Bereid je voor op kleurrijke onsondergangen.”

Meer info: langholmen.com & loginn.se - Söder Mälarstrand 118

Wie is ze?

• Leen De Ridder (31), woont sinds de zomer van 2018 in Stockholm

• was journalist bij VRT, werkt nu als editor bij Apple

• haar avonturen kan je volgen op haar blog http://hejhejda.com en op Instagram @leendrddr

• “Achter vrijwel elke hoek schuilt een stukje groen. Dat je in het hart van een hoofdstad bomen kan ruiken, vind ik nog altijd verwonderlijk.”