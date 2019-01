De leukste ideeën om je kerstdecoratie te hergebruiken NA

02 januari 2019

11u06

Bron: Red Online 1 Vrije tijd De feestdagen zijn weer achter de rug en als die er op dezelfde manier aan toe gingen als bij ons, ziet je huis er waarschijnlijk uit als een puinhoop. Een woonkamer vol kapotgescheurd inpakpapier, een keuken vol lege cava- en wijnflessen en een resem kurken en een overvloed aan kerstkaarten op de kast. Alles in de prullenbak dan maar? Toch niet. Als je nog wat langer van de kerstperiode wil genieten, zien hier een aantal leuke ideetjes om je kerstdecoratie te hergebruiken.

Gebroken kerstballen

Als je kinderen of huisdieren hebt - of een iets te zatte nonkel over de vloer kreeg - zal je waarschijnlijk gemerkt hebben dat er een aantal van je kerstballen gesneuveld zijn. Maar in plaats van ze gewoon de vuilbak in te kieperen, kan je er ook een heleboel andere dingen mee doen. Je kan er bijvoorbeeld een blits sieraad van fabriceren, of van de verbrijzelde kerstballen een mooi mozaïekpatroon maken, op een canvas kleven en aan je muur hangen.

Inpakpapier

Er zijn een paar dingen die je met je overgebleven inpakpapier kan doen. Je kan er bijvoorbeeld mooie enveloppen mee maken, online vind je verschillende tutorials die je laten zien hoe je dat doet. Je kan het oude papier ook gebruiken als leuke extra touch bij het inpakken van een volgend cadeautje. Heb je een aantal oude fotokaders liggen die je wil opsmukken? Ook daarvoor is je inpakpapier ideaal. Je kan er zelfs laden en kasten mee versieren. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos.

Kerstslingers

Uiteraard kan je je slingers wegbergen op zolder om volgend jaar te hergebruiken, maar niets zo leuk als je boom elke keer anders te versieren. Je oude kerstslingers zijn ideaal om je volgende feestje extra te laten schitteren. Of je kan ze ook gebruiken om een cadeautje in pakken of om de items binnenin te beschermen of die extra shiny touch te geven.

Lege wijnflessen

Wijnflessen kan je op allerlei manieren hergebruiken. Je kan er sfeerlichtjes in stoppen voor wat meer gezelligheid in huis, er een hanglamp van maken, ze bij elkaar binden om er een soort van tafel van te maken en ze uiteraard als kaarsenhouder of vaas gebruiken.

Kurken

Ook met kurken kan je tal van dingen doen. Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken als leuke kaarthouders. Maak daarvoor een klein spleetje in het midden ... et voilà. Met kurken kan je ook je planten labelen door er een ijzeren staafje door te duwen en de naam van je planten of kruiden op te schrijven. Je kan ze ook decoratief aan elkaar kleven tot de vorm van groot hart of een andere figuur. Ook hier zijn de mogelijkheden oneindig.

Kerstkaarten

Niet zo’n sentimenteel type of nog een resem oude kerstkaarten liggen? Knip ze dan in kleine stukjes en gebruik ze als een soort tag op cadeauzakjes.

Kerstboom

Ook met je kerstboom kan je nog van alles doen. Je kan het hout van de boom bijvoorbeeld gebruiken om je haard aan te steken of een vogelhuisje van te bouwen. Je kan hem ook laten verhakselen, om in je tuin te gebruiken.