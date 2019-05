De leukste activiteiten voor het lange Hemelvaartweekend TVM

30 mei 2019

09u16 0 Vrije tijd Of het nu mooi weer wordt of niet, tegen een dubbel weekend zeggen wij alvast geen nee. Voor wie nog geen idee heeft wat te doen tijdens het Hemelvaartweekend, bundelden we enkele leuke activiteiten in zowel binnen- als buitenlucht. Met of zonder kinderen.

1. Picknicken en wandelen

Wat in ieder geval vaststaat is dat het zaterdag prachtig weer wordt. Het ideale moment dus voor een gezellige picknick in de zon en om daarna een wandeling te maken in het groen. Even geleden vroegen wij per provincie enkele tips aan Filip Hubin, accountmanager beleving bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Die kun je hier allemaal terugvinden.

2. Win een vakantie in een pop-up escape room

Escape rooms zijn razend populair, ook in ons land, en bovendien ideaal als het buiten minder goed weer is. TUI richt zich met hun pop-up escape room op mensen die hun vakantieplannen – omwille van uitstelgedrag – nog niet afgemaakt hebben. De bedoeling is dat koppels, vrienden of gezinnen a.d.h.v. spannende puzzels samen werken aan een ideaal reisplan. Eenmaal dit reisplan binnen de tijd af is, kan je naar buiten én maak je bovendien kans op een reisbudget van € 2.500 om de samengestelde droomreis te realiseren. Al spelend een vakantie winnen, win-win zeggen wij.

Op vrijdag 31 mei bevindt de escape room zich in Wijnegem Shop Eat Enjoy van 13u tot 21u. Vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info: tui.be/nl/escaperoom.

3. Sfinks Mundial

Sfinks Mundial is het ondertussen niet meer zo kleine broertje van wereldfestival Sfinks Mixed. Op dit gratis festival op de grens van Boechout en Mortsel in Antwerpen kun je onder andere genieten van diverse streetfood, een grote kidszone met springkastelen en een zweefmolen, een markt en natuurlijk veel optredens van artiesten als Martha Da’ro en Skala B.

Donderdag 30 mei. Meer info: sfinks.be.

4. Gent Smaakt

In Gent komen foodies dan weer aan hun trekken op Gent Smaakt. Chefkoks vanuit heel het land zakken dan af naar de Stadshal om hongerigen te voorzien van hoogstaande hapjes. Bovendien is alles binnen te doen, dus wederom perfect voor als het buiten wat minder goed weer is. Wie ook zelf zijn of haar eigen kookkunsten wil verbeteren, kan terecht op verschillende workshops en lezingen.

Elke dag tot 2 juni. Meer info: gentsmaakt.be.

5. Havenfeesten in Blankenberge

Voor wie zin heeft om uit te waaien aan ‘t zeetje, doet er goed aan om naar Blankenberge te trekken. Daar vinden namelijk de Havenfeesten plaats. Een festival dat je terug katapulteert in de tijd. Denk aan een markt vol vissersambachten, een verzameling aan indrukwekkende schepen die uitvaren in de ‘Vissersstoet’, een antiekmarkt en op zondag vindt er zelfs een pijprokerswedstrijd plaats waarbij de deelnemers zolang mogelijk een pijp moeten roken zonder deze terug aan te steken. Ook in Oostduinkerke trekken de garnaalvissers trouwens uit met hun boerenpaarden. Indrukwekkend!

Meer info: havenfeesten.be.

6. Golden Retriever Party

Helemaal lollig wordt het in Antwerpen op de allereerste Belgian Golden Retriever Party. Zoals de naam al zegt draait alles er rond - je raadt het al - golden retriever honden. De viervoeters en hun baasjes kunnen er ravotten met hun soortgenoten, er is een zwembad voorzien en ook een grote barbecue met verschillende drankstandjes bij. Kleine tip: doe je hond een herkenbare band of sjaaltje rond, kwestie van hem niet kwijt te spelen in de wit-gouden massa.

Zondag 2 juni van 11u tot 17u. Meer info: Belgian Golden Retriever Party op Facebook.

7. Kunstenfestivaldesarts

Cultuurliefhebbers kunnen in onze hoofdstad dan weer genieten van het Kunstenfestivaldesarts dat zich richt op hedendaagse creatie. Op verschillende plekken in Brussel vinden optredens plaats van bekende en minder bekende namen zoals de studenten van P.A.R.T.S. onder begeleiding van Anne Teresa De Keersmaeker en Jolente De Keersmaeker, Sorour Darabi en Anna Karasińska.

Nog tot 1 juni. Meer info: kfda.be.

8. Vegan Picnic Market

Nog in Antwerpen organiseert VZW Vegan Vibes hun eerste Vegan Picnic Market waar tal van standhouders en foodtrucks willen aantonen dat veganistisch eten net zo lekker kan zijn. Er is plaats om overdekt te zitten, al wordt natuurlijk gehoopt op goed weer zodat er gepicknickt kan worden in Park Spoor Noord.

Zondag 2 juni. Meer info: veganvibes.be.

9. Campina Boerderijdagen

Niet vegan, maar ook leuk zijn de jaarlijkse boerderijdagen van Campina. Dan openen 5 melkveehouders hun deuren om aan de hand van rondleidingen en andere activiteiten te weten te komen hoe het boerderijleven eraan toe gaat. Kinderen kunnen onder andere hun geheugen testen met het levensgrote memoryspel, melkpakken uit het hooi hengelen, deelnemen aan een melkwegrace of gekke foto’s nemen in de photobooth …

1 en 2 juni. Meer info: campina.be.

10. Citadelic Festival

Last but not least, kun je ook nog naar een gratis muziekfestival in het Citadelpark in Gent. Verschillende jazzgroepen treden er op, er vindt een drum summit plaats, er is een wijnbar en nog heel wat andere drank- en eetstandjes.

Tot 2 juni. Meer info: citadelic.be.