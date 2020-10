De kracht van dieren: Elise (37), Chris (56) en Jefke (12) volgen therapie met een paard, alpaca en hond. “Ik begon steeds meer op mezelf te vertrouwen”

Vrije tijd Vandaag is het Wereld Dierendag. Ga een langere wandeling maken met je hond of geef je kat een extra knuffel. Want dieren zijn niet alleen schattig en lief, ze hebben ook een positieve invloed op je mentale en lichamelijke welzijn. Sommige dieren worden zelfs specifiek getraind zodat ze mensen therapeutisch kunnen helpen. Elise (37) traint haar zelfvertrouwen met paard Vintho. Jefke (12) leert door honden Ralph en Seres tot rust te komen. En de jongdemente Chris (56) beseft dankzij alpaca’s Vivat en Jean-Jacques wat hij wél nog kan. “Dieren brengen je naar een andere wereld, waarin niemand over je oordeelt.”

Elise Van Reybroeck (37), een ­bloemiste uit Gent, hoorde via een vriendin voor het eerst over paardencoaching. Ze vroeg zich af of het ook voor haar iets kon betekenen. Ze houdt ­namelijk van paarden en voelde dat ze nog worstelde met het plotse overlijden van haar mama.

Elise: “Op kerstdag 2011 brachten we mama naar het ziekenhuis en op 17 januari 2012 is ze overleden. Longvlieskanker. Later bleek het asbestkanker te zijn. Zo onverwacht afscheid moeten nemen is een gebeurtenis die je je leven lang blijft verwerken. Ik zette mijn eigen bloemenatelier op en noemde dat Tante Yo, zoals mama in de familie genoemd werd. Maar hoewel ik het zo een plaats probeerde te geven, bleef – en blijf – ik met het gevoel zitten dat niets hetzelfde is als vóór het verlies van mama. Op rouwen staat geen einddatum. Toch wilde ik ermee aan de slag. Omdat paarden op je gevoel reageren, was ik erg benieuwd wat ze voor mij konden betekenen bij een coaching.”

“Toen ik aankwam bij de wei met de drie paarden van paardencoach Freya Lammertyn, hebben Freya en ik eerst even gebabbeld. Daarna mocht ik een paard uitkiezen. Het werd Vintho, een mooi, groot en donker paard, dat me ook wel wat angst inboezemde. Dat merkte Vintho zelf natuurlijk ook. Dus liep hij van me weg. Bijna parmantig zelfs. Freya legde het me uit: paarden zijn prooidieren die in de natuur makkelijk aangevallen kunnen worden. Als ze iemand opnemen in hun kudde, dan moeten ze zich daar honderd procent veilig bij voelen.”

Toen het paard van me wegliep, vond ik dat erg confronterend Elise Van Reybroeck

“Dat vond ik toch wel confronterend, want het is natuurlijk net hetzelfde bij mensen. Als iemand je negeert, voel je je ook slecht. Om contact te leggen met Vintho moest ik rustiger worden en dus ook de angst toelaten. Niet panikeren, een paar keer goed ademen en ... gaan. En op den duur begon ik steeds meer op mezelf te vertrouwen. Freya vertelde achteraf dat er een enorme connectie tussen mij en Vintho was toen ik meer vastberaden was en in het moment zelf zat. Dat is meteen iets wat de coaching me geleerd heeft. We draaien allemaal veel te veel rondjes in ons hoofd en zijn altijd maar aan het plannen. Terwijl er altijd dingen op de loer liggen die je plannen in een keer overhoop kunnen halen. Zoals met mijn mama destijds. Of met corona nu.”

“Uiteindelijk moet je leren om in jezelf de kracht en het vertrouwen te vinden, zodat je die zaken het hoofd kan bieden. Dankzij Vintho heb ik geleerd dat je eigen gemoedstoestand de sfeer enorm kan bepalen. Én dat je zelf kan leren om daar bewuster mee om te gaan. Ik probeer het nu bijvoorbeeld meer uit te spreken als iets voor mij niet goed voelt. We zeggen dingen vaak niet om een ander niet te kwetsen of te storen, terwijl het vaak beter is om je ergernis of verdriet gewoon uit te spreken, want dan kan je er ook iets aan doen. Voor mij heeft die ene sessie dus een hele impact gehad.”

Paardencoach

Als je ergens mee worstelt, kan je tijdens paardencoaching samen met de begeleidende coach en het paard op zoek gaan naar antwoorden. Alles gebeurt naast het paard, niet erop. Het dier spiegelt intuïtief jouw gedrag, gevoel en energie, op voorwaarde dat je jezelf openstelt. En als dat gebeurt, kan de coach je snel aan mooie inzichten helpen.

Meer info: depaardencoach.be.

Eliane Gantoise (42) uit Berlaar is getrouwd met Kevin De Smedt en mama van Jefke (12) en Romy (6). Dit jaar namen ze een hond in huis uit het asiel van Mechelen. Op advies van Inge Pauwels van dierengedragscentrum Toscanzahoeve en meter van het asiel, volgden ze lessen aan de hondenschool. Later gingen ze naar een opendeurdag van het centrum, waar ook therapiehonden worden opgeleid en ingezet. Ideaal voor Jefke, zo bleek.

“We zijn teruggegaan naar het centrum, omdat we merkten dat onze zoon Jefke helemaal ontspant bij contact met dieren”, zegt Eliane. “Zo kon hij op afspraak spelen (en ontspannen) met Ralph en Seres, twee speciaal opgeleide therapiehonden. De honden ondergaan allemaal een zogenaamde MAG-test, waaruit blijkt dat ze maatschappelijk aanvaardbaar gedrag vertonen. Ralph en Seres zijn deels American staffords, een ras waarvan mensen vaak denken dat het gevaarlijke honden zijn. Maar niets is minder waar. Ze zijn net heel lief, aanhankelijk en vooral dol op kinderen.”

Jefke: “Ja, ze geven mij kusjes en we knuffelen. En als ik een verhaaltje voorlees en ik stop even, dan draaien ze hun ogen naar mij, alsof ze zeggen dat ik moet doorgaan.” (lacht)

Eliane: “Het valt me elke keer weer op hoe rustig Ralph en Seres zijn, onder alle omstandigheden. En wat voor goede invloed ze op Jefke hebben. Jefke is vaak ergens anders met zijn gedachten. Hij is een dromer, kan zich moeilijk concentreren en is vaak afgeleid. Dat horen we ook regelmatig van zijn leerkrachten. Maar wanneer hij bij de therapiehonden is, dan is hij helemaal gefocust en in het moment. Hij komt tot rust en heeft dan even niks anders aan zijn hoofd.”

Jefke: “Ik ben door corona nog maar twee keer geweest, maar wil graag vaker gaan. Ralph en Seres maken me blij en ik wil ze graag beter leren kennen.”

Eliane: “Jefke geniet er echt van als hij bij de therapiehonden is. Ik kan het andere ouders alleen maar aanbevelen, zeker als je kind wat meer teruggetrokken is. Er zijn bovendien veel dingen die je kinderen van honden kunnen leren. En ze zijn meteen ook actief bezig. Jefke is ondertussen zelfs een proef gaan doen bij Therapiedier vzw om te zien of hij het tof zou vinden om eens mee op hondenkamp te gaan. Dan leren de kinderen bijvoorbeeld commando’s te geven, oefeningen te doen en samen met de honden hun agility of behendigheid te trainen. Je kan er zelfs zwemmen met de honden.’

Jefke: ‘Die zwemlessen zie ik al zeker zitten! En ik zou graag met de honden gaan wandelen. Later wil ik met mijn studies eerder iets in een landbouwrichting doen, en liefst van al iets met dieren. Ik zie mij later zelfs dieren opleiden en trainen. Daar zou ik écht blij van worden.’

Therapiehonden

Het inzetten van therapiehonden bij bijvoorbeeld jongeren, zieken, ouderen of mensen met gedragsmoeilijkheden, heeft heel wat voordelen. Om er slechts een paar te noemen: een therapiehond vertraagt je hartslag (perfect tegen stress!), geeft je zelfvertrouwen, brengt structuur, doorbreekt eenzaamheid en helpt bij het overwinnen van angsten.

Meer info: therapiedier.be en toscanzahoeve.be.

Riet Buvens is coördinator van Zorgcirkels Jongdementie, een zelfstandige zorgcoöperatie. Ze vertelt over Chris (op de foto). Hij lijdt aan jongdementie en is een van de bewoners in woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven die af en toe bezoek krijgen van konijntjes of alpaca’s.

“Chris is 56 en heeft frontotemporale dementie (ftd)”, verelt Riet. “Dat betekent dat hij op een heel andere manier achteruitgaat dan oudere mensen met dementie. Zij krijgen vooral te kampen met geheugenproblemen, terwijl men bij ftd alsmaar meer beperkt wordt in taal en motoriek, maar soms minder in het cognitieve. Ze kunnen gesprekken vaak nog goed volgen, maar er niet meer vlot aan deelnemen, wat het natuurlijk erg lastig maakt.”

“Ik ken Chris ondertussen al zo’n drie jaar en heb zijn evolutie dus van dichtbij kunnen opvolgen. Hij wil per se dat er meer aandacht komt voor jongdementie en blijft daarom graag meewerken aan reportages of andere acties om het verder in de kijker te zetten. Jongdementie is nog steeds tamelijk onbekend domein. Zelfs door artsen wordt vaak een verkeerde diagnose gesteld, waardoor patiënten in eerste instantie soms onterecht doorverwezen worden naar de psychiatrie of de diagnose burn-out of depressie krijgen.”

Het zelfstandig naar de alpaca’s kunnen gaan en de dieren wat voer geven brengt hen even naar een andere wereld, waarin niemand over hen oordeelt Riet Buvens, coördinator van Zorgcirkels Jongdementie

“Door dementie gaan patiënten geleidelijk aan ander gedrag vertonen, soms met grote ongeremdheid. Zo kan het gebeuren dat je partner bijvoorbeeld ineens thuiskomt en tegen je zegt dat hij of zij ontslag genomen heeft. Zonder dat met jou te bespreken. Het zijn situaties waarin je ook als koppel uit elkaar kan groeien, vaak nog voor er een diagnose gesteld is.”

“Omdat het voor bewoners niet altijd meer lukt om aan activiteiten buitenshuis deel te nemen, is een bezoek van de twee alpaca’s Vivat en Jean-Jacques van zorgboerderij De Bunzboerderij een bijzonder welkom initiatief. Ze kunnen de dieren in hun eigen veilige omgeving strelen en voeren of er in de binnentuinen een wandelingetje mee maken. De mensen worden daar ontzettend blij van. Het zelfstandig naar de alpaca’s kunnen gaan en de dieren wat voer geven brengt hen even naar een andere wereld, waar niemand over hen oordeelt. Ook Chris geniet oprecht van die momenten. We leggen zo namelijk de focus op wat iemand wél nog kan. De dieren zorgen ervoor dat iemand zich minder patiënt voelt en weer een beetje meer ‘mens’. Prachtig, toch?”

Knuffeldieren

Behalve alpaca’s (let op: cuteness overload!) zijn er bij mobiele zorgboerderij De Bunzboerderij nog meer speciaal opgeleide therapiedieren zoals geitjes, kippen, konijntjes en een hangbuikzwijntje. Ze hebben allemaal een opleidingsparcours doorlopen waardoor ze toegankelijker zijn naar mensen toe, zich snel aanpassen én zich makkelijker laten knuffelen.

Meer info: bunzboerderij.com.