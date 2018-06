TADA! Gesponsorde inhoud De grote strijkenquête: waarom strijken wij? Advertorial van Peritus Brands

14 juni 2018

08u00 0 Vrije tijd Heb jij ook zo’n hartsgrondige hekel aan strijken? Je bent niet alleen: de helft van alle Belgen deelt je mening. En toch is het een noodzakelijk kwaad voor iedereen die belang hecht aan een verzorgd voorkomen.

Een recent onderzoek* legde een aantal leuke weetjes bloot over strijken en kreuken in België. Daarin vallen vooral de verschillen tussen mannen en vrouwen op. Zo heeft 57% van alle vrouwen zich al wel eens geërgerd aan gekreukte kledingstukken. Bij mannen is dat maar 40%.

Misschien verklaart dat ook meteen waarom in liefst 78% van de Belgische huishoudens de vrouw des huizes achter de strijkplank staat. Met of zonder tegenzin.

Wie strijkt er wél graag?

Geloof het of niet, een kwart van de Belgen vindt het best leuk om plooien glad te strijken. In het onderzoek worden ze de ‘strijklovers’ genoemd.

Strijklovers hebben drie belangrijke drijfveren: ze zijn trots op een mooi strijkresultaat, ze houden van een verzorgd voorkomen en ze vinden strijken een ontspannende bezigheid.

Strijken zonder stress

Sommige mensen mogen strijken dan wel ontspannend vinden, meer dan 40% van de Belgen vindt het juist een stresserende bezigheid. Zij zoeken andere manieren om de klus plezanter te maken.

• 52% kijkt soms tv tijdens het strijken.

• 47% luistert naar muziek.

Strijken omdat het moet

In de enquête werd nog een tweede soort ‘strijkers’ geïdentificeerd: de ‘gedwongen strijkers’. Zij hebben een absolute hekel aan strijken, doen er alles aan om het te vermijden en zijn ook zelden trots op het strijkresultaat.

Eén ding hebben ze wel gemeen met de ‘strijklovers’: ze zijn blij dat ze netjes voor de dag komen.

Strijken mét stress

‘Gedwongen strijkers’ zijn tot veel in staat om die vervelende en stresserende klus te vermijden. En dan is geen enkel kledingstuk veilig.

• 17% heeft al eens een kledingstuk weggegooid of weggegeven om het niet meer te moeten strijken.

• 6% heeft zelfs al eens met opzet een kledingstuk verbrand.

Strijken? Waarom zou je?

Tussen de ‘gedwongen strijkers’ en de ‘strijklovers’ zit nog een derde groep: de ‘nonchalanten’. Die kleinere groep bestaat overwegend uit jonge mensen die weinig of niet strijken en het niet echt belangrijk vinden om netjes en verzorgd voor de dag te komen.

TADA!, kreuken weg … zonder strijken!

Geen tijd of zin om de strijkplank boven te halen? TADA! maakt je outfit in een handomdraai kreukvrij én fris. Zonder strijken of wassen.

Je sprayt TADA! gewoonweg gelijkmatig over je kledingstuk en laat het 10 seconden inwerken. De actieve formule dringt door in de stof en versoepelt de vezels. Na 10 seconden trek je het kledingstuk glad en, zoals de naam het zegt: TADA! Kreuken en onfrisse geurtjes zijn verdwenen.

De spray is gemakkelijk te gebruiken en bevat geen slechte drijfgassen. Vriendelijk voor je kleding, voor mens én voor milieu!

Opgelet: je mag TADA! op elk type textiel gebruiken behalve op zijde!

Meer info op: tada-spray.be

*Online kwantitatief onderzoek (CAWI) uitgevoerd door onderzoeksbureau DataStories in opdracht van Peritus Brands NV tussen 17 en 23 april 2018 bij 1.000 actieve Belgische respondenten. Representatief naar de volledige Belgische bevolking tussen 18 en 65 jaar.

