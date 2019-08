De flashbackvakantie van Michèle Cuvelier: “Wat er ook op familievlak gebeurde, er werd naar zee gegaan” mv

15 augustus 2019

09u56 0 Vrije tijd De zilte geur van de zee, het getjirp van krekels als je opstaat: er zijn zo van die dingen die je voor altijd zullen bijblijven. Een glimp, geur of blik kan er al voor zorgen dat je meteen terug mee in de tijd wordt gesleurd naar die exacte herinnering. We kijken deze zomer graag eens achteruit. Enkele bekende gezichten vertellen over hun flashbackvakantie. Vandaag is het de beurt aan StuBru-ochtendpresentatrice Michèle Cuvelier.

“Tot mijn tiende heb ik nooit een verre reis gemaakt, ik ben altijd in België gebleven. Vandaar ook de tractorfoto. Al mijn grootouders zijn immers boeren. Ik bracht mijn vakanties dus door op het erf, in een varkensstal of op het veld. Ik denk dat we op dat moment prei aan het planten waren. Als ik terugdenk aan mijn vakanties tot mijn tiende, denk ik terug aan dat veld in Ardooie, West-Vlaanderen.”

“Als we ergens naartoe trokken, was de zee nooit ver. Ik herinner me dat we altijd naar Zeebrugge reden, maar waarom juist, dat weet ik niet. We waren toen echt nog van die typische frigoboxtoeristen. Ik las onlangs dat dat aan het uitsterven is, maar ik heb dat echt nog intens meegemaakt, met alles wat erbij hoorde: kaas inpakken, een komkommer snijden, de auto in en weg. Tot mijn zevende deden we dat met het gezin. Toen gingen mijn ouders uit elkaar en daarna was het met de nieuwe samenstelling. De Vlaamse kust is altijd een constante gebleven in mijn jeugd. Wat er ook op familievlak gebeurde, er werd naar zee gegaan.”

“Ik was toen gek op softijs, iets wat ik nu nooit meer zou eten. En we waren toen ook verzot op gocarts. Daarnaast herinner ik mij nog levendig de grote vissen op palen als referentiepunt. Ik weet gewoon nog dat we erg veel op het strand speelden en dat ik mij enorm goed amuseerde.”

“De eerste grote reis die ik maakte, was naar Tunesië. Ik was toen tien. Dat was de eerste keer dat ik wegging uit het continent en zelfs uit België. Gewoon het principe van op hotel gaan was voor mij nog onbekend. Ik weet nog dat ik het vreemd vond dat iemand ons bed kwam opmaken en dat ze een roos bloempje op onze lakens legden. Die hele vakantie was een hele belevenis: chic gaan eten en naar drukke markten gaan. Dat was echt een kleine cultuurshock. Die reis heeft toen echt een grote indruk op mij nagelaten.”