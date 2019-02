De eerste smartphone: enkele tips voor 65-plussers Liesbeth De Corte

20 februari 2019

11u22

Bron: SeniorenNet, Eigen berichtgeving 0 Vrije tijd Vandaag raakte bekend dat steeds meer 65-plussers zwichten voor de smartphone. Al 1 op de 2 senioren heeft er nu één, zo blijkt uit de Digimeter van onderzoeksinstituut Imec. Heb jij ook zin om zo’n toestel te kopen? We snorden alvast enkele handige tips op om mee rekening te houden.

1. Maak een verlanglijstje

Wil jij een smartphone kopen? Top, maar bepaal goed voor jezelf wat de redenen van de aankoop zijn en welke factoren jij belangrijk vindt. Wil je een groot scherm? Wil je mooie foto’s kunnen maken? Wil je bluetooth, zodat je het toestel kunt gebruiken in de auto? Of zie je het simpelweg als een hulpmiddel om wat vaker contact te hebben met vrienden en familieleden? In dat laatste geval is het niet nodig om een nieuw (en peperduur) model te kopen. Een degelijk toestel - waarmee je communicatieapps als Messenger of WhatsApp kunt gebruiken - is dan meer als voldoende.

2. Vraag advies

Eenmaal in de winkel kun je last krijgen van keuzestress. Gelukkig werken er in de meeste speciaalzaken verkopers die je met raad en daad kunnen bijstaan. Wees dus niet verlegen om advies te vragen. Maar pas op voor verkooppraatjes. Hou je verlanglijstje goed bij de hand zodat je niet meer betaalt voor extraatjes die je eigenlijk niet nodig hebt.

3. Laat de verkoper je smartphone instellen...

Eerlijk: bij de aankoop van mijn laatste smartphone, heb ik veel tijd kwijtgespeeld aan het instellen van het toestel. Ik moet wel 10 keer de vraag “En wat nu?” gesteld hebben aan het lief, de techneut. Het is dus een goed idee om opnieuw een beroep te doen op de verkoper voor de eerste instellingen.

4. ... én je mailbox

Ben je van plan om ook je e-mails te lezen via je smartphone? Vraag dan ook vriendelijk aan de verkoper om dit even voor jou te regelen. Weet wel goed welk programma je gebruikt (Gmail? Hotmail?) en wat je inloggegevens en wachtwoord zijn.

5 . Weet hoe je internet werkt

Er bestaat een belangrijk onderscheid tussen een draadloze internetverbinding en mobiele data. Het eerste is gratis. Het tweede niet, daarvoor betaal je via je abonnement of herlaadkaarten. Ga op je toestel op zoek naar ‘instellingen’, wat je vaak herkent aan het tandwieltje. Daar vind je iets als ‘draadloos en netwerken’ of ‘connectiviteit’. Is er wifi? Geef dan het wachtwoord van het netwerk in zodat je kunt surfen. Anders moet je een beroep doen op mobiele data. Vink je mobiel data af wanneer je het niet nodig hebt, want dit kost geld en batterij.

6. Ken je applicaties

Apps of applicaties zijn stukjes software die je kunt downloaden op je smartphone. Dat kunnen spelletjes zijn, maar evengoed praktische applicaties van mailboxen, agenda’s of openbaar vervoer. Het grote voordeel is dat ze sneller en handiger werken dan een traditionele website. Via de app van de NMBS kun je bijvoorbeeld snel en simpel een reisroute opvragen.

Check ook even welke apps al op je smartphone staan. Dat kun je doen door te swipen - oftewel met je vinger te vegen over het scherm. De apps die je niet nodig hebt, kun je in de prullenbak zwieren.