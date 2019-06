De do's-and-don'ts bij hangplanten Liesbeth De Corte

23 juni 2019

Woonmagazines, Instagram en hippe vogels zijn het eens: een interieur vol planten is enorm trendy. Vooral decoratieve hangplanten vallen in de smaak. Ze springen onmiddellijk in het oog én ze nemen geen plaats in. Maar welke planten hang je het best in de lucht en hoe moet je ze verzorgen? Wij vroegen het aan Sofie Vertongen, uitbaatster van plantenwinkel The Plant Corner.

“Als je een indoor jungle wil creëren, zijn hangplanten een uitstekende keuze”, stelt Vertongen. Je hebt twee mogelijkheden: of je kiest voor een hangende pot aan het plafond, maar dan heb je een stevige haak nodig, of je zet een plant die naar beneden groeit in een staanpot op een leuning of een trap. De zaakvoerster is net verhuisd en koos zelf voor optie twee. “We hebben enkele potten op een balk gezet. Een leuke eyecatcher: als je binnenkomt zie je meteen veel groen.”

Welke planten?

Er zijn verschillende planten die zich ertoe lenen om omhoog te hangen, maar de allerpopulairste is de Philodendron Scandens. “Ook wel de hartjesplant genoemd", vertelt Vertongen. “Die is zo geliefd omdat hij snel groeit en makkelijk te verzorgen is. Die kan gerust tegen een stootje, ook als je hem af en toe vergeet water te geven. Bovendien heeft deze plant luchtwortels, waardoor die tegen een muur kan omhoog klimmen. Super tof! De Epidendrum Aureum is al even hip: deze soort is ook weelderig en heeft luchtwortels. Het enige verschil is dat deze meer gele vlekken in z’n blad heeft.”

Nog een aanrader is de Scindapsus Pictus. Vertongen: “Als ik deze plant op Instagram post, krijg ik daar gegarandeerd veel vragen over.” Een schot in de roos, dus. “Opgepast: deze droogt iets sneller uit en moet je 1 à 2 keer per week water geven. Maar je merkt dat makkelijk op. Als de blaadjes opkrullen weet je dat het tijd is om de gieter boven te halen.”

Geen zin om elke week op een ladder te klimmen? Dan zijn hangcactussen of hangvetplanten een handige oplossing, want die hebben heel weinig water nodig. “De Epiphyllum Red Tip is een prachtige cactus waarbij de uiteindes een beetje rood kleuren. Ook de zaagcactus (Epiphyllum Anguliger) groeit naar beneden en heeft mooie, fijne bladeren.”

Hoe verzorgen?

Als je de plant water wil geven, moet je die niet per se uit z’n hanger halen. “Alleen als die volledig uitgedroogd is, kan het water erdoor sijpelen. Check de aarde even voor je water geeft, anders zit je met een natte vloer.” Nog een tip van Vertongen: leg onderaan de pot hydrokorreltjes. “Dat zijn de donkerbruine bolletjes die ze vroeger in plantenbakken deden. Niet zo mooi, maar ontzettend handig! Die korrels zuigen immers water uit de aarde. Als je een keer te veel water geeft, gaan de wortels niet rotten. En sla je een week over, dan kan de plant het water uit de korrels zuigen.”

Welke hangers?

Nogal wiedes, maar je kiest het best voor een stevige hanger. De pot, de aarde én het water zijn samen best zwaar. “De meeste hangers zijn bovendien gemaakt van jutten touw. Als dat touw nat wordt, kan dat rotten en kapot gaan. Dat kan je oplossen door het touw te verstevigen met een stukje tape, zodat het niet knakt”, besluit Vertongen.