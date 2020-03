De ‘Covid-19 Quarantine party-playlist’: het ideale vermaak voor iedereen die thuiszit Margo Verhasselt

13 maart 2020

12u22 10 Vrije tijd Van Britney Spears’ Toxic tot Can’t Feel My Face van The Weeknd. In tijden van het coronavirus zitten heel wat mensen thuis en dan kan een streepje muziek al voor wat nodige afleiding zorgen. Op zoek naar een geniale/ietwat hilarische playlist? Een zekere Alistair Ryan stelde de ‘Covid-19 Quarantine Party’ samen op Spotify.

Het coronavirus is ondertussen benoemd tot pandemie door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Heel wat mensen zitten sinds vandaag, net zoals ondergetekende, thuis en dat zorgt voor frustraties. Gelukkig worden die ook op creatieve manieren ingevuld. Met muziek bijvoorbeeld. Ene Alistair Ryan maakte een playlist op het muziekplatform Spotify om iedereen toch een hart onder de riem te steken. Want, als we dan toch allemaal samen in quarantaine moeten, kunnen we dat beter met een lach op ons gezicht doen, toch?