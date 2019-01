De beste plekken om het noorderlicht te bewonderen LDC

07 januari 2019

16u50 0 Vrije tijd Zeggen dat het noorderlicht een prachtig, bijna magisch verschijnsel is, is nogal een understatement. Het is dan ook geen verrassing dat het spotten van zo’n lichtshow bij veel Belgen op het verlanglijstje staat. Maar naar welke plaatsen reis je het best om het te aanschouwen?

Steeds meer Belgen gaan naar het Hoge Noorden om het noorderlicht te bewonderen. Dat meldt De Morgen, op basis van cijfers van TUI, de grootste toerismegroep van België. Blijkbaar is het aantal landgenoten dat op vakantie trekt naar Fins Lapland op twee jaar tijd verdubbeld. En aurora borealis, zoals het fenomeen ook wordt genoemd, is en blijft de topattractie.

Nu, what’s all the fuzz about? Het noorderlicht ontstaat door de zonnewind, oftewel elektrisch geladen deeltjes die door de zon het heelal in geslingerd worden en op onze atmosfeer botsen. Het resultaat is een dansend spel van groene, blauwe en paarse gordijnen in de lucht waarbij je mond spontaan openvalt. Al moet je wel wat geluk hebben om getuige te zijn van het schouwspel. Zo moet het pikdonker zijn en moeten de weersomstandigheden meezitten. Het is dus af en toe geduld tonen en naar de hemel turen, maar geloof me vrij - ik spreek uit ervaring - het is het wachten meer dan waard.

De beste maanden om aurora borealis te aanschouwen zijn december en januari. Maar je kan nog tot maart je kans wagen. Krijg jij al zin? Reisgids Fodor’s maakte een handig overzicht van de 10 beste plekken om het lichtspel te bewonderen.

1. Zweden: de regio rond de stad Kiruna, het nationaal park Abisko of Zweeds Lapland.

2. Finland: de wintersportplaats Luosto, het dorpje Nellim, de gemeente Utsjoki, het dorp Ivalo of het Kakslauttanen resort.

3. IJsland: het nationaal park Þingvellir, maar bij uitbreiding het volledige land.

4. Rusland: de regio rond de stad Moermansk, Siberië of het schiereiland Kola.

5. Alaska: de regio rond de stad Anchorage, de regio rond de stad Fairbanks, de berg Denali of de Yukon.

6. Canada: de regio rond de stad Calgary, de provincie Ontario, de Yukon of de provincie Manitoba.

7. Noorwegen: de regio rond de stad Tromsø, de gemeente Alta, de eilandengroep Spitsbergen of Finnmark, het meest noordelijke puntje van Noorwegen.

8. Groenland: het gehucht Kulusuk of de regio rond de stad Tasiilaq.

9. Schotland: de regio rond de stad Aberdeen, het eiland Skye, de Schotse Hooglanden of het schiereiland Dunnet Head.

10. Denemarken: de Faeröer eilanden.