De beste planten voor een instant zomergevoel op je terras Liesbeth De Corte

29 juni 2018

12u48

Bron: The Independent 0 Vrije tijd De zon schijnt, en dan hebben we en masse zin om naar buiten te trekken. Het perfecte excuus om je terras of tuin te voorzien van een zomerse vakantielook. Laat maar komen, die schattige olijfboom, vrolijke vingerplant en Europese dwergpalm.

1. Nog een zonnig plekje over? Zet er Australian Ivy, ook wel pohuehue genoemd. Deze plant kan niet goed tegen stevige windstoten, dus let er op dat hij uit de wind staat.



2. De bladeren van de Fatsia japonica hebben wel wat weg van vingers, daarom wordt hij ook wel eens de vingerplant genoemd. Of je hem nu in de schaduw zet of in de zon maakt niet zo veel uit. Easy peasy!

3. Verschillende palmplanten kunnen tegen een stootje. Je kan ze dus perfect buiten plaatsen. De Europese dwergpalm, de Canarische dadelpalm of de yucca zijn de ideale optie voor mensen zonder groene vingers.

4. Heb je geen reis naar Frankrijk of Italië gepland? Haal dan de Mediterraanse sfeer in huis met een olijfboom. Voor de lekkere olijven zal je wel zelf moeten zorgen.

5. Mag je terras of tuin wat kleur gebruiken, maar ben je niet zo'n bloemenfan? Dan zorgt een bosje blauw schapengras meteen voor een frisse toets.

6. Nog zo'n mooie kleurenbom is lavendel. Extra voordeel: muggen en vliegen zijn niet meteen dol op de geur van deze plant.

7. De avocado is al jaren de populairste vrucht ter wereld, maar stilletjesaan krijgt hij wel concurrentie van de vijg. Wie een beetje trendy is (of wil zijn), kan een ficus, de officiële naam voor vijgenboom, plaatsen.

8. Varens zijn het summum van rust en sierlijkheid. Ideaal voor als je een zen-hoekje wil inrichten.

9. De cactus heeft opnieuw zijn plaats veroverd in ons huis. Zet je stekelige vriend voor een gekleurde muur en je waant je meteen in een riad in Marrakech.