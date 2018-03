De beste budgetstuks (onder de 50 €) om je interieur een lentetoets te geven evd

18 maart 2018

16u00 0 Vrije tijd Kleine veranderingen geven je interieur al meteen een nieuw gevoel: een frisse plaid op de zetel, nieuwe kussens of een strategisch gekozen vaas met bloemen. Maar, zo'n stuk kan in interieurzaken een pak geld kosten. 50€ voor een zeepbakje? Deze budgetstuks doen hetzelfde, voor minder geld.

Frisse boeken

Met een boekenrek kan je veel kanten op, vul het niet alleen praktisch maar ook decoratief. Zoek je boeken uit op kleur en draai diegene met een mooie cover naar de leefruimte toe. Dit is een goedkope variant van de populaire vintagerekjes.

Hang eens een plant

De trend om groen in huis te zetten, maar vooral ook te hangen is nog in volle gang. Een beetje 70's, maar zo leuk om van je huis een beetje een 'buitenhuis' te maken.

Pretty pastels

Plaids en kussens in frisse pasteltinten maken je zithoek zachter en lichter. Alsof het eerste lentezonnetje al in huis is...

Een oriëntaals detail

Decoratie uit het Midden-Oosten is helemaal trendy. Voeg een detail toe voor een beetje vakantie in huis: een rieten opbergmand, een mat, een wanddecoratie.

Spiegeltje, spiegeltje

Een spiegel hoort niet alleen in de badkamer, want het geeft een interessant perspectief aan je interieur. Mooi in de slaapkamer, in de dressing of in de gang boven een garderobekastje.