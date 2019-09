Exclusief voor abonnees De Belg die de hele wereld op schattenjacht stuurt Met gezelschapsspel ‘Guardians of Legends’ kan je 218.880 euro winnen Luc Beernaert

09 september 2019

14u57 28 Vrije tijd Aan het nieuwe gezelschapsspel ‘Guardians of Legends’ koppelt hij een schattenjacht. Duizenden mensen, uit alle uithoeken van de wereld, zijn inmiddels driftig op zoek naar het Gouden Ei, dat 218.880 euro waard is. Het eerste bordspel met een echte schattenjacht ooit komt uit de koker van de 33-jarige Luikenaar Vincenzo Bianca. Hij studeerde af als pedagoog maar lanceerde al een honderdtal videospellen, spelapps, escape rooms en bordspellen. “Vrienden noemen mij een kunstenaar-ondernemer”.

Op zijn 26ste, in 2012, begon Bianca als deeltijds zelfstandige spellen te ontwikkelen, twee jaar later richtte hij zijn bedrijf N-Zone op. In onder meer Frankrijk, Dubai en Canada leverde hij projecten af aan cliënten, drie jaar geleden richtte hij ook een uitgeverij op om eigen spellen te lanceren.

“Mijn opdrachten zijn heel uiteenlopend. Het gaat soms om pedagogische vormingsspellen, onder meer voor een bedrijf in Dubai, maar ook een spel rond afvalpreventie, spellen voor steden als Binche en La Grande-Motte, schattenjachten met fictieve prijzen voor teambuildings. Al sinds ik zestien was, droomde ik van een échte schattenjacht. Die is er nu met ‘Guardians of Legends’.”

