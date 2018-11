De allerbeste deals en kortingscodes voor Black Friday op een rijtje Liesbeth De Corte

22 november 2018

15u48 0 Vrije tijd Morgen is het Black Friday, de dag waarop winkels met gigantische kortingen uitpakken. En omdat een verwittigd man er twee waard is, hebben we de belangrijkste deals en kortingscodes opgesomd. Zo kan het shoppingfestijn zo vlot mogelijk verlopen. Graag gedaan!

Zoals je wellicht weet komt het concept van Black Friday overgewaaid uit Amerika. Gelukkig hoef je anno 2018 niet meer naar de andere kant van de wereld om koopjes op de kop te tikken, maar doen veel grote én Belgische webshops ook mee aan deze kortingsdag.

Krijg jij bij het denken aan deze koopjesgekte al spontaan last van keuzestress? Bereid op voorhand dan een gedetailleerd lijstje voor met alle spullen die je wilt kopen. De kans dat je achteraf geconfronteerd wordt met een geplunderde bankrekening is dan ook ineens een stuk kleiner. Twee vliegen in één klap, dus. Wij helpen je alvast een handje.

Mode

- Adidas: 30% korting op de gehele collectie en een gratis verzending met de kortingscode BF18. Geldig van woensdag 21 tot en met zondag 25 november.

- Asos: 20% korting op alles met de kortingscode HELLO20. De code is ook van toepassing op SALE artikelen en is meervoudig te gebruiken. Geldig van donderdag 22 tot en met dinsdag 27 november.

- La Redoute: 40% korting op meer dan 13.000 geselecteerde artikelen met de kortingscode CYBER. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- Nike: 30% extra korting op items die al afgeprijsd zijn met de kortingscode CLEAR30. Geldig van woensdag 21 tot en met vrijdag 23 november.

- About You: tot 50% korting op geselecteerde items. Geldig van donderdag 22 om 14 uur tot en met maandag 26 november.

- De Bijenkorf: tot 30% korting op duizenden geselecteerde items. Geldig van woensdag 21 tot en met maandag 26 november.

- Brantano: 50% korting op je tweede artikel. Geldig van woensdag 21 tot en met maandag 26 november.

- Desigual: 40% korting op de volledige collectie. Geldig van donderdag 22 tot en met zondag 25 november.

- Happy Socks: 30% korting op geselecteerde items en een gratis verzending. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- H&M: tot 50% korting op geselecteerde items.

- Hunkemöller: 25% korting op hele collectie. Geldig van woensdag 21 tot en met maandag 26 november.

- Jack & Jones: 25% korting op de herfst-wintercollectie van Jack & Jones, 40% korting op jassen met de kortingscode JJBF40CC. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.

- JBC: tot 50% korting op de wintercollectie. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- Reebok: 40% korting op de hele collectie met de kortingscode BF40. Geldig van donderdag 22 tot en met zondag 25 november.

- Sacha: 20% korting op de nieuwe collectie. Geldig van donderdag 22 tot en met zondag 25 november.

- Sapph: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag 22 tot en met maandag 26 november.

- Sarenza: vanaf 30% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag om 14 uur tot en met vrijdag november om 16 uur.

- Superdry: 20% korting op de hele collectie met de kortingscode BLACK20. Geldig van dinsdag 19 tot en met vrijdag 23 november.

Beauty

- Ici Paris XL: allerlei kortingen op geselecteerde artikelen. Geldig van maandag 19 tot en met zondag 25 november.

- Yves Rocher: 50% korting op hele website, behalve vaste prijzen. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

Deco

- Leen Bakker: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van maandag 19 tot en met zondag 25 november.

- Beter Bed: 25% korting op de hele collectie met de kortingscode BLACKFRIDAY. Geldig van maandag 19 tot en met zondag 25 november.

- DM Lights: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.

- Home24: tot 60% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van zaterdag 17 tot en met maandag 26 november.

- Made: tot 20% korting op geselecteerde designs en gratis levering. Tot wanneer deze actie geldig is, wordt niet vermeld.

- Sofacompany: tot 50% korting op geselecteerde meubels. Geldig van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november.

- vtwonen: tot 60% korting op duizenden geselecteerde producten. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.

Technologie & allerlei

- Dyson: tot 30% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- Bol.com: allerlei kortingen op geselecteerde artikelen. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- Amazon: tot 50% korting op 10.000 geselecteerde producten. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- KitchenAid: 40% korting op de KitchenAid Artisan KSM125 standmixer en 25% korting op KSM accessoires met de kortingscode BlackFridayBE. Geldig van vrijdag 23 november tot en met maandag 3 december.

- MediaMarkt: allerlei kortingen op geselecteerde artikelen. Geldig van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november.

- Fnac: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag 22 tot en met maandag 26 november.

- Collishop: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november. Op vrijdag krijg je bij aankoop van minstens € 99 een gratis waterkoker.

- JBL: tot 40% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van maandag 19 tot en met vrijdag 23 november.

- Krefel: allerlei kortingen op geselecteerde producten. Geldig van maandag 19 tot en met maandag 26 november.

- Lidl: Tot 30% korting op geselecteerde artikelen en gratis verzending. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.

- Microsoft: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag 22 tot en met maandag 26 november.

- Philips: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag 22 tot en met vrijdag 30 november.

- Switch: allerlei kortingen op geselecteerde artikelen. Geldig van donderdag 22 tot en met maandag 26 november.

- Ulla Popken: 20% korting op hele collectie met kortingscode 1891. Geldig van donderdag 22 tot en met maandag 26 november.

Vrije tijd

- Decathlon: doe je bestelling op de gebruikelijke manier, speel het Decathlon-spel en ontdek hoeveel korting je krijgt.

- Hema: tot 50% korting op geselecteerde artikelen. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.

- Protest: 30% extra korting op alle afgeprijsde artikelen met de kortingscode BLACKFRIDAY18BE. Geldig van vrijdag 23 tot en met maandag 26 november.