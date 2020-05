De 7 beste podcasts om je te vergezellen op je dagelijkse wandeling Valérie Wauters

13 mei 2020

09u45 0 Vrije tijd Trek jij er de laatste weken regelmatig in je eentje opuit voor een fikse wandeling of fietstocht? Dan ben je inmiddels misschien wel uitgekeken op de omgeving. Hoog tijd om je hoofdtelefoon op te zetten en je op je uitstap te laten vergezellen door deze parels van podcasts.

Het beste van het beste of de crème de la crème: deze podcasts zijn al vanaf hun debuut superpopulair. Geen betere manier dus om kennis te maken met het fenomeen ‘podcast’ dan met deze pareltjes.

Call Your Girlfriend

Aminatou Sow en Ann Friedman zijn beste vriendinnen die ver van elkaar wonen. Elke week bellen ze op de podcast met elkaar om allerlei onderwerpen, van politiek tot tampons, met elkaar te bespreken. Wie op zoek is naar een podcast met twee sterke vrouwen in de hoofdrol is bij Call your girlfriend aan het juiste adres.

https://www.callyourgirlfriend.com/

My dad wrote a porno

Host Jamie Morton leest voor uit erotische verhalen die werden geschreven door zijn vader, terwijl co-hosts James Cooper en Alice Levine daarop reageren. Het resultaat is een hartverwarmende, hilarische en met plaatsvervangende schaamte gevulde podcast.

http://www.mydadwroteaporno.com

My favorite murder

Deze show wordt gehost door comédiennes en true crime-fanaten Karen Kilgariff en Georgia Hardstark. De podcast is perfect voor al wie meer wil weten over de gruwelijkste moordzaken die de wereld gekend heeft, verteld met een flinke portie humor.

https://myfavoritemurder.com/

Where should we begin

‘Where should we begin’ is de podcast van de wereldberoemde (en Belgische!) relatietherapeut Esther Perel, waarin ze inkijk geeft in haar praktijk. Ze spreekt elke aflevering met een echt koppel dat tijdens de therapiesessie problemen probeert te verwerken die elke relatie kent. Perel staat bekend om haar open blik: ze oordeelt niet, maar wil begrijpen.

https://www.estherperel.com/podcast

On Purpose

Jay Shetty is een internetpersoonlijkheid, host en motivational speaker die er zijn missie van maakt om kennis en diepe inzichten te verspreiden op een snelle, hapklare manier. In zijn eigen woorden: hij laat wijsheid viraal gaan. In zijn podcast geeft hij onder andere praktische tips over relaties.

https://jayshetty.me/podcast/

Armchair Expert

In elke aflevering interviewen hosts Dax Shepherd en Monica Padman een andere bekendheid. Op de een of andere manier slaagt Dax er daarbij steeds in om hen dingen te laten vertellen die ze nooit eerder deelden. Extra bonuspunten voor deze podcast omdat Dax’s echtgenote, actrice Kristen Bell, af en toe haar opwachting maakt.

https://armchairexpertpod.com/

Terrible, thanks for asking

Wil je luisteren naar een podcast die het heeft over de gesprekken die we in het dagelijkse leven al eens uit de weg durven te gaan? Dan is Terrible, thanks for asking jouw ding. Host Nora McIrney begon met de show nadat ze haar echtgenoot verloor. Hoewel de show het heeft over de zwaardere zaken, voel je je ongetwijfeld een pak lichter nadat je geluisterd hebt.

https://www.ttfa.org/