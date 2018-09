De 6 beste manieren om je huurappartement een upgrade te geven Margo Verhasselt

28 september 2018

09u02

Bron: PureWow 0 Vrije tijd Hoera! Jouw nieuw huurappartement bevindt zich op een geweldige locatie, heeft prachtige ruimtes en.... het interieur van een tandartspraktijk uit de jaren stillekes. Geen paniek, we leggen je uit hoe je het gezellig maakt zonder de regels te breken.

Verander het licht

Slecht licht kan een heuse spelbreker zijn als je een gezellige sfeer wil creëren in je nieuwe stek. Een goede tip? Vervang eventueel wit licht door warmer geel. Denk ook na over lampen die je naast je meubels kan zetten die daarnaast ook goed bij je interieur passen.

Ga op zoek naar mooie verduistering

Van licht naar donker. (Rol)gordijnen en luikjes lijken misschien vaak niet zo belangrijk maar zijn dat wel. Ze kunnen een ruimte dan ook in een mum van tijd een veel frissere look geven. Een mooi gordijn dat aangepast is aan het raam is verzorgd en persoonlijk. Daarnaast wil je ook niet elke dag wakker gemaakt worden door het felle licht.

Kies vervangbaar behangpapier

De meest gemakkelijke en impactvolle manier om een gehuurd appartement een fameuze upgrade te geven? Met behangpapier. Tegenwoordig bestaat er ook behangpapier dat je gemakkelijk opnieuw van de muur kan halen en dus niet al te definitief is. Het geeft heel wat persoonlijke waarde aan een ruimte en fleurt kamers meteen op.

Investeer in goede meubels

Wanneer je weet dat een ruimte misschien maar tijdelijk is, is het vaak verleidelijk om niet al te veel geld uit te geven aan meubels. Maar enkele duurdere stukken zijn zeker hun geld waard én geven wat extra présence. Als een standaard zetel in je appartement past, zal het zeker ook wel in je huis passen op een dag. Geef je geld niet alleen uit aan goedkope meubels die maar enkele jaren meegaan.

Leunende kunst

Mag je geen nagels in de muur kloppen? Moeilijk wanneer je graag kunst of foto's ophangt. Er is een leuke oplossing, laat de kaders gewoon tegen de muur leunen. Het oogt erg mooi én is handig want je kan je foto's en kunst zo vaak van plaats wisselen als je wil.

Verstop lelijke stopcontacten

Ze zijn absoluut hoogstnoodzakelijk maar wel een heuse doorn in het oog. Radiatoren, stopcontacten en lichtknoppen, er zijn mooiere accessoires voor in huis. De oplossing? Een likje verf. Verf heeft de kracht om een ruimte om te toveren. Verf de radiatoren en stopcontacten gewoon mee in de kleur van de muur en zo verdwijnen ze toch al een tikkeltje meer.