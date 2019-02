De 15 beste terrasjes om te genieten van het lenteweer Birte Govarts

25 februari 2019

13u02 0 Vrije tijd We hebben dit weekend al goed kunnen profiteren van het eerste lenteweer, en de zon is niet van plan om zich de komende dagen weer te verstoppen. Een ideaal excuus om een stevige portie vitamine D op te doen, op een terrasje bijvoorbeeld. Last van keuzestress? Wij selecteerden de 15 beste adresjes waar je in het zonnetje kan zitten. Graag gedaan!

1. Take 5 minutes in Paris - Antwerpen

Als je binnenkomt in dit eetcafé, waan je je binnen de kortste keren aan de Champs-Elysées in Parijs. Je kan bij Take 5 Minutes in Paris heerlijke verse soepen en pasta's eten of gewoon iets drinken op het terras aan de straatkant of in de charmante achtertuin.



Kloosterstraat 50, 2000 Antwerpen.

2. Herberg het Zand - Antwerpen

Deze bruine kroeg is ondergebracht in een 15de eeuws tolhuis en met haar groot en zonnig hoekterras dé ideale plaats om even uit te blazen tijdens een stadswandeling.



Sint Jansvliet 9, 2000 Antwerpen.

3. Zebra Bar - Brussel

Het terras van Zebra Bar staat het hele jaar door buiten en daarom alleen al vinden wij dit één van de leukste cafés van Brussel. Bovendien lijken de cocktails en de pinten hier extrafris te smaken door het gezellige interieur en het watiserleukerdaneenheledagmensenkijken-gevoel.



Sint-Goriksplein 33, 1000 Brussel.

4. De Markten - Brussel

Onder de platanen van de Oude Graanmarkt staat het terras van De Markten. Het is één van de gezelligste van Brussel.



Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

5. Vooruit - Gent

Het terras van kunstencentrum Vooruit in Gent is een grote groene rustplek in de stad. Wij zijn grote fan van de kleurrijke stoeltjes en het prachtige uitzicht op de Sint-Pietersnieuwstraat.



Sint-Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent.

6. Marimain - Gent

Dit theatercafé is één van dé hotspots van Gent. Het baadt ongeveer een hele namiddag in de zon en heeft volgens Visit Ghent het populairste terras in de stad om passanten te keuren.



Walpoortstraat 17, 9000 Gent.

7. De Blauwe Schuit - Leuven

De Blauwe Schuit bevindt zich op de Vismarkt in Leuven. In de lente en de zomer is het zalig vertoeven op het terras in de binnentuin, waar je kan kennismaken met de bekendste bewoner van dit café/restaurant: Josse de pauw (ja, het is écht een pauw).



Vismarkt 16, 3000 Leuven.

8. De Abdijmolen - Heverlee

De Abdijmolen is de horecazaak van Abdij van't Park, één van de grootste toeristische trekpleisters in Leuven, en heeft een prachtig terras aan het water. Opgelet: het terras staat dit weekend enkel op zondag.



Abdij van Park 4, 3001 Heverlee.

9. ViaVia Reiscafé - Mechelen

In Mechelen kan je pittoresk eten en drinken op het terras van het ViaVia Reiscafé, dat in de Kruidtuin ligt. Onze inside tip? Bestel enkele bordjes tapas en leer zo gerechten van over de hele wereld kennen in een érg ontspannen sfeer.



Zandpoortvest, 2800 Mechelen.

10. El Dorado - Kortrijk

In het oude stationsgebouw van Zwevegem - op amper 4 km van Kortrijk - zit sinds vorige zomer koffiebar El Dorado. Ook een aanrader voor niet-koffieliefhebbers, want eigenaar Steven serveert naast allerhande koffies ook lekkere - veelal lokale - bieren, de alternatieve frisdranken van fritz-kola én heerlijk gebak. Buiten zitten doe je aan lange houten tafels naast het voormalige treinspoor dat de fabriekssite van Bekaert vroeger verbond met Kortrijk.



Otegemstraat 148, Zwevegem



11. Tante Marie - Damme

Als je in het historische stadje Damme komt, moét je een terras doen bij Tante Marie. Je kan er terecht voor een drankje, maar ook voor ontbijt, lunch én verfijnde huisgemaakte patisserie.



Kerkstraat 39, 8340 Damme.

12. Café De Carillon - Oudenaarde

Het oudste 'bruin' café van Oudenaarde mét het grootste terras van de Grote Markt. En alsof dat nog niet genoeg is, staat de kaart van De Carillon boordevol streekbieren zoals Ename Blond, Ename Tripel, Adriaan Brouwer en Liefmans.



Markt 49, 9700 Oudenaarde.

13. De Stoepa - Brugge

Op wandel in Brugge en nood aan een Oosterse hap? Passeer dan eens bij De Stoepa, waar mensen van heinde en verre voor afkomen om op het groene binnenterras te zitten. Het restaurant ligt trouwens vlakbij het station van Brugge, ideaal dus voor dagjes toeristen.



Oostmeers 124, Brugge

14. Sas 5 - Dessel

Sas 5 is een bruine kroeg langs het Kempisch Kanaal in Dessel. Het café is meer dan 100 jaar oud en is de ideale rustplaats voor de vermoeide fietser of wandelaar (en voor dorstige zielen natuurlijk ook).



Schans 15, 2480 Dessel.

15. In de Oude God - Rekem

Diep verscholen in Limburg ligt in Rekem In de Oude God. Dit restaurant heeft een rustig en groen terras waar je kan genieten van een drankje, een streekgerecht én de enorme gastvrijheid.



Oude God 3, 3621 Rekem.