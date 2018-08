De 10 populairste boomhutten op Airbnb Liesbeth De Corte

21 augustus 2018

08u58

Bron: Refinery29 0 Vrije tijd We droomden er als kind allemaal van: een boomhut in de tuin. Een plekje waar je met vrienden kon ravotten en waar jij je fantasie de vrije loop kon laten. Ondertussen zijn we al ouder en wijzer, maar wie is er niet te vinden voor een nachtje in een boomhut (z ij het in een iets luxueuzere variant) ?

Van de bossen in Canada tot de jungle in Hawaï of in de bergen in Duitsland: wereldwijd vind je tegenwoordig idyllische boomhutten waar jij je droomvakantie kunt besteden. Wat inspiratie nodig? Dat treft, want de bekende lifestylesite Refinery29 heeft aan Airbnb gevraagd welke van hun boomhutten het meest in de smaak vallen.

- locatie: Chase, Canada

- plek voor: 4 mensen

- prijskaartje: € 70 per nacht

- locatie: Rio de Janeiro, Brazilië

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 47 per nacht

- locatie: Coopers Shoot, Australië

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 81 per nacht

- locatie: Savannah, VS

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 127 per nacht

- locatie: Watsonville, VS

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 130 per nacht

- locatie: Washougal, VS

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 83 per nacht

- locatie: Sunrise Beach, Australië

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 95 per nacht

- locatie: Fern Forest, Hawaï

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 262 per nacht

- locatie: Bellingham, VS

- plek voor: 2 mensen

- prijskaartje: € 83 per nacht

- locatie: Murnau am Staffelsee, Duitsland

- plek voor: 5 mensen

- prijskaartje: € 39 per nacht