De 10 meest wrede toeristische attracties met dieren ter wereld TVM

04 september 2019

17u26

Bron: World Animal Protection 8 Vrije tijd Een ritje op een olifant of een selfie met een schattige tijger: vakantiegangers zijn er dol op. Volgens dierenbeschermingsorganisatie World Animal Protection (WAP) is het echter een stuk minder onschuldig dan je zou denken. Zij maakten samen met de Universiteit van Oxford een overzicht van 10 meest wrede toeristische attracties met dieren.

1. Ritten op een olifant

Olifanten moeten al op heel jonge leeftijd weggehaald worden van de moeder om hen onderdanig te maken. Dat proces wordt ook wel de Phajaan genoemd en gaat gepaard met fysieke en geestelijke mishandeling. Soms duurt het weken tot maanden. Pas daarna kan het dier getraind worden voor het vermaak van mensen, zoals ritjes. Maar ook later stopt het misbruik niet. De olifanten in gevangenschap krijgen immers nooit de kans om sociale relaties op te bouwen, wat hen mentaal zwaar valt. Ze hebben doorgaans ook niet genoeg beweegruimte, onvoldoende medische zorg en voedsel en leven in een permanente stressvolle omgeving.

2. Selfies met tijgers

Ook tijgerwelpjes worden erg jong gescheiden van hun moeders om als attribuut gebruikt te worden voor selfies van toeristen. Vaak worden ze uren aan een stuk aangeraakt en geknuffeld, terwijl ze in piepkleine kooien aan de ketting leven. Vooral in Thailand is het fenomeen populair, maar ook in andere delen van Azië en in Australië, Mexico en Argentinië komt het voor.

3. Wandelen en knuffelen met een leeuw

Als de leeuwen nog welpen zijn, worden ze vooral in Afrika gebruikt om te knuffelen en mee op de foto te gaan. Ook zij worden doorgaans al binnen de maand gescheiden van hun moeders, omdat er zoveel vraag naar is. Als ze agressief gedrag vertonen, worden ze vaak geslagen. Als ze niet meer ‘schattig’ zijn maar wel nog jong genoeg om enigszins onder controle te houden, worden ze dan weer ‘uitgelaten’ door toeristen. Wat volgens WAP een relatief nieuw fenomeen is. Ze leven hun hele leven in gevangenschap en als ze eenmaal te oud zijn, worden ze onder andere verkocht om te verwerken als medicinaal product in Azië.

4. Bezoeken van berenkuilen

Van nature uit leven beren het liefst op zichzelf, terwijl ze in berenparken noodgedwongen met veel anderen samen moeten leven op een kleine oppervlakte. Omdat de terreinen meestal eenvormig zijn, hebben ze niets te doen waardoor ze vaak vechten en ziektes krijgen. Soms krijgen ze ook kleren aan en moeten ze dansen voor een publiek wat enorm stressvol is voor hen.

5. Zeeschildpadden vasthouden

Op de Kaaimaneilanden is een bekende zeeschildpaddenfokkerij een populaire toeristische attractie. Bezoekers worden aangemoedigd om de diertjes op te pakken waardoor ze stress krijgen. Van het schrikken laten toeristen de diertjes daardoor vaak vallen, met fatale gevolgen. In het wild leggen de reptielen duizenden en duizenden kilometers af, terwijl ze hier opeengepakt moeten leven in krappe bassins. Met ook weer ziektes, veel stress en verwondingen als gevolg.

6. Dolfijnenshows

Een klassieker en toch blijven miljoenen toeristen wereldwijd dolfinaria bezoeken. De dolfijnen daarvoor bedoeld worden vaak wild gevangen, waarbij ze met speedboten achternagezeten worden en in netten aan boord gehesen worden. Dat levert hen vaak zoveel stress op dat ze sterven nog voor ze hun leven in gevangenschap gaan leiden. Eenmaal daar moeten ze de rest van hun dagen slijten in een klein chloorzwembad en worden ze regelmatig mishandeld.

7. Dansende apen

Jonge aapjes wordt op een agressieve en pijnlijke manier geleerd om zich meer te gedragen als mensen. Ze moeten kleertjes aan, rechtop lopen en vaak ook dansjes en andere kunstjes doen. Wanneer ze niet optreden, worden ze meestal opgesloten in krappe kooien aan een ketting. Als ze groeien, kan die ketting pijnlijke infecties en ziektes veroorzaken.

8. Koffieplantages met gekooide civetkatten

Je hebt misschien al eens gelezen over de duurste koffie ter wereld die gemaakt is van ... uitwerpselen. Met name de uitwerpselen van civetkatten. Zij moeten daarvoor eerst rauwe rode koffiebessen eten en van de pitten die daarvan in hun ontlasting belanden, wordt uiteindelijk de koffie gemaakt. Het probleem is dat die bessen een veel te eenzijdige vorm van voeding is voor de katten en bovendien worden ze op koffieplantages vaak ook weer in veel te krappe kooien gehouden. Door die stress doen ze regelmatig aan zelfmutilatie. Het bezoeken van de plantages is ondertussen in Indonesië big business geworden.

9. Slangenbezweerders en cobra’s kussen

Eigenlijk zijn cobra’s - zoals je wellicht weet - giftige slangen. Om veilig in contact te kunnen komen met toeristen, worden hun gifklieren geblokkeerd en daarna weggesneden. Meestal met niet-steriele instrumenten waardoor ze infecties oplopen en ofwel sterven of veel pijn lijden. Ze leven daarna voor de rest van hun leven in gevangenschap.

10. Krokodillenfarms

Op krokodillenboerderijen worden grote hoeveelheden krokodillen intensief gefokt - voornamelijk om de mode-industrie te voorzien van hun huid en deels ook van hun vlees. Ze worden echter ook steeds populairder als toeristische attractie. Volgens WAP zijn de omstandigheden waarin de dieren moeten leven vaak zo slecht dat veel veel van hen nog voor ze op de slachtbank arriveren, sterven. Door de stress vechten ze vaak ook met elkaar, wat eveneens tot de dood of alleszins toch infecties en veel pijn kan zorgen.