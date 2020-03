Daten, feminisme, moederschap en andere zaken waar vrouwen vandaag mee te maken krijgen Podcasts voor Vrouwendag Roxanne Wellens

08 maart 2020

14u11 0 Vrije tijd Woman up, want het is bijna Vrouwendag. Wij verzamelden 8 podcasts, voor en door vrouwen. Zet je hoofdtelefoon op en geniet ervan, lekker lui in de zetel of tijdens een stevige wandeling in het bos.

1. School je bij met ‘Encyclopedia Womannica’

Napoleon, Caesar, Picasso, Voltaire, Erasmus zijn… mannen. Wanneer we terugdenken aan de geschiedenisles in de middelbare school, ontbreekt het niet aan oorlog, wel aan vrouwen. Daar brengt ‘Encyclopedia Womannica’ verandering in. Een moeilijke naam, een simpele boodschap: wie zijn de vaak nog onzichtbare vrouwen die onze geschiedenis hebben veranderd? Elke dag van de week komt er een nieuwe aflevering uit, die vijf minuten duurt en dieper ingaat op het leven van een belangrijke vrouw. Net lang genoeg om helder uit te leggen dus waarom Virginia Woolf een feministisch boegbeeld is, hoe het komt je Ana Nzinga nog niet kent, en wat Joan of Arc heeft betekend voor Frankrijk.

2. Schaterlachen met ‘Why won’t you date me?’

Nicole Byer, de host van deze podcast, is al ja-ren single. En niet omdat ze niet probeert. Ze is naar eigen zeggen grappig, slim, heeft een dikke kont en houdt van pijpbeurten geven. Dus hoé kan het in godsnaam dat ze nog vrijgezel is? In haar hilarische podcast probeert ze het antwoord op die vragen te vinden. Elke week nodigt ze een gast uit - een komiek, een vriend of een ex-liefje - die ze interviewt over hun liefdesleven. Op die manier probeert ze duidelijkheid te scheppen over het hare. Plezier gegarandeerd.

3. Laat je betoveren door ‘Heksen dragen sneakers’

Elke week tovert deze heerlijke podcast een portie spiritualiteit en moderne hekserij tevoorschijn. De Belgische dames Maxime en Lana beantwoorden de vraag: “Hoe kan je spiritueel leven in een wereld vol technologie, newsflashes en Donald Trump?” Ze hebben het over hun eigen ervaringen en geven handige tips en tricks om je leven net dat tikje magischer te maken. Je kan je verwachten aan onderwerpen zoals yoga, holistische voeding, maankalenders, burn-out en hooggevoeligheid. Een aanrader dus voor alle maankinderen en soortgelijke onder ons.

4. Verwarm je hart aan ‘How to be a girl’

“Toen hij drie jaar oud was, vertelde mijn zoon dat hij eigenlijk mijn dochter was. Dit is ons verhaal...tot nu”. Marlo Mack is een alleenstaande, Amerikaanse moeder met een transgender dochter. ‘How to be a girl’ gaat over hun moeder-dochter relatie, hun leven samen en de uitdagingen en successen waarmee ze te maken krijgen. “Toen mijn zoon twee was, wou hij alleen maar roze kleren dragen, liefst met veel glitter”, zegt Marlo in het introductiefilmpje van de podcast (hieronder). “Hij wilde jurkjes en vroeg me of hij zijn haar mocht laten groeien. Niet lang daarna vertelde hij dat hij eigenlijk een meisje was. Hij wou terug in mijn baarmoeder, omdat er daar iets was foutgegaan volgens hem.” Wat betekent het om een meisje te zijn? Wat leer je je dochter? En wie beslist daar eigenlijk over? Volg Marlo en haar meisje op hun hartverwarmende reis.

5. Pussytalk met ‘The V word’

Je luistert naar Dr. Jenn en Dr. Erica, twee badass gynaecologen die praten over v...rouwelijkheid, veelgestelde gezondheidsvragen, vrijen en vagina’s, vagina’s, vagina’s. Ze hebben het over alle gekke, sexy en gênante onderwerpen gerelateerd aan de gezondheid van vrouwen en doen dat via harde wetenschap, persoonlijke verhalen én humor. Van onvruchtbaarheid tot feministische porno, Dr. Jenn en Dr. Erica weten raad.

6. Laat je creativiteit de vrije loop met ‘Magic Lessons’

Ken je Elizabeth Gilbert nog, de schrijfster van ‘Eten, bidden, beminnen’? Sinds haar wereldwijde bestseller heeft het creatieve wonder niet stilgezeten. Zo schreef ze het inspirerende boek ‘Big Magic’, over wat creativiteit is en hoe je ernaar kunt kijken. Deze podcast is daar een verlenging van. In ‘Magic Lessons’ wilt ze iedereen helpen die vast is geraakt in zijn creatieve proces, en dat doet ze via gesprekken met gelijkgezinden. Haar doel? Minder angst in het creatieproces en vooral meer plezier.

7. Positief feminisme met ‘Damn Honey’

“De podcast over alle shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.” Voila. De dagelijkse strijd van het vrouw zijn. Twee Nederlandse dames die het blad niet voor de mond nemen, hebben het in hun podcast over hoe feminisme precies van toepassing is op het dagelijks leven. Dat het veel meer is dan geen zin hebben om je oksels te scheren wordt al snel duidelijk. Ze nodigen elke aflevering een andere gast uit en praten over dingen als seksisme, body positivity, seksualiteit en de menstruatiecyclus.

8. #MomsGotThis

Moeders zijn superhelden. Ze combineren een baan met een gezin en doen dat vaak ongelofelijk goed. Zo goed zelfs, dat Michelle en Stacy, zelf twee mama’s, besloten er een podcast over te maken. Ze interviewen inspirerende, onderneemsters en entertainers met kinderen. Per gast maken ze vier afleveringen, die elk gaan over een ander aspect van het leven van de interviewee. Denk aan carrière, moederschap, producten waarvan ze houden, receptjes om snel klaar te maken, de werk-privé balans en meer. Het is een podcast vol praktische tips bedoeld om vrouwen een hart onder de riem de steken met de boodschap: you’ve got this.

