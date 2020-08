Dankzij Treedom kan je vanaf nu in één klik ergens ter wereld een boom planten Nele Annemans

27 augustus 2020

09u14 3 Vrije tijd Tien jaar na de oprichting arriveert de sociale onderneming Treedom in België: het Italiaanse bedrijf laat je toe om van achter je computer ergens ter wereld een boom te planten. Zo heeft Treedom al meer dan 1,24 miljoen bomen geplant in 17 landen met de hulp van meer dan 72.000 lokale boeren.

Treedom, een samentrekking van de Engelse woorden ‘tree’ en ‘freedom’, is een Italiaans bedrijf dat je de mogelijkheid geeft om met één klik een boom te planten, de impact daarvan te volgen en de lokale boer die je boom plant, rechtstreeks te ondersteunen.

Elke boom wordt daarbij zorgvuldig geselecteerd, geplant, gefotografeerd en gegeolokaliseerd en heeft zijn eigen speciale webpagina zodat je de avonturen van je boom online kan volgen.

Treedom is oorspronkelijk geïnspireerd door het populaire spel ‘FarmVille’, waarmee internetgebruikers virtuele bomen kunnen planten. Ondertussen is het bedrijf een specialist in kleine, duurzame land- en bosbouwprojecten op het zuidelijk halfrond. Sinds de oprichting in 2010 in Firenze hebben ze al meer dan 1,24 miljoen bomen geplant in 17 landen. Daarmee compenseerden ze al meer dan 360 miljoen kilogram CO2, ondersteunden ze meer dan 72.000 boeren wereldwijd en voorzien ze voedselzekerheid en extra inkomsten voor de gemeenschappen die dat het hardst nodig hebben. En nu wil Treedom dus ook de Belgen verleiden om ergens een boompje te planten.

“Wij geloven bij Treedom in het brengen van positieve verandering door mensen over de hele wereld hun impact op de planeet beter te laten begrijpen en die impact te helpen verzachten. En we geloven in het feit dat elk individu de planeet groener kan maken”, aldus de woordvoerder. Wij zijn alvast fan van het concept!

Benieuwd geworden? Meer info vind je op de website.