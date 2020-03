Dankzij gepersonaliseerde kaarten kunnen kinderen ‘spelen' met oma en opa Liesbeth De Corte

26 maart 2020

14u13 0 Vrije tijd Kinderen kunnen niet meer op bezoek bij oma en opa, om hun te beschermen tegen het coronavirus. En dat is lastig én vreemd, want grootouders staan net vaak in voor de opvang. Daarom hebben Cartamundi, smartphoto en bpost ‘Ik denk aan jou’ gelanceerd, een kaartspel dat jongens en meisjes kunnen personaliseren voor hun grootouders.

Iedereen voelt de gevolgen van de coronamaatregelen. Ook kinderen. Zij moeten zich thuis zien te amuseren terwijl de ouders druk aan het werk zijn. Heel wat grootouders krijgen dan weer te maken met eenzaamheid.

Om dat gemis een beetje te verzachten, zijn drie Belgische bedrijven in de bres gesprongen. Op de website van smartphoto kan iedereen - gratis! - een kaartspel ontwerpen via de aangeboden promocode. De kinderen maken dan een tekening of foto voor oma of opa. Die creatie verschijnt op de rugkant van de speelkaarten. Cartamundi drukt de kaarten en bpost levert ze bij de grootouders af.

“Met deze laagdrempelige actie willen we bij iedereen een glimlach op het gelaat toveren”, reageert de CEO van smartphoto group Stef De corte. “Kinderen laten hun creativiteit de vrije loop. Dat geeft hun ouders ondertussen de kans om iets anders te doen of even op adem te komen. En grootouders krijgen tegelijk een kaartspel én een knuffel-op-afstand. Zodra de crisis voorbij is, kunnen kleinkinderen samen met hun opa en oma een kaartje leggen. Zo geeft de oudere generatie ook nog een schat aan speltradities door.”

Wie graag een ‘Ik denk aan jou’-kaartspel maakt en als een afstandsknuffel naar oma of opa stuurt, vindt de gratis promocode op smartphoto.be. De actie loopt vanaf vandaag tot het einde van de paasvakantie.