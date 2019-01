Dankzij deze tips is je huis weer spic en span na een nieuwjaarsfeestje Nele Annemans

Oudejaar bij jou gevierd? Dan kijk je vast al op tegen tegen de schoonmaak. Want hoe geslaagder de party was, hoe meer je vandaag moet opruimen. De volgende tips zorgen ervoor dat jouw huis snel weer schoongemaakt is!

Tip 1

Om na een feestje alles snel weer schoon te maken, is het aangeraden systematisch te werk te gaan. Laat eerst wat frisse lucht in huis. Begin daarna met het grootste werk: neem een vuilniszak en gooi er alle afval van het feestje in. Vervolgens zet je het vuile vaatwerk, de bestekken en de glazen in de afwasmachine of in de gootsteen. Het is pas daarna dat je in actie komt met de stofdoek, de stofzuiger en de dweil – precies in die volgorde.

Tip 2

Eens het meeste vuil geëlimineerd is, maak je de werkbladen en de tafels schoon. Ga steeds van hoog naar laag. Zo maken vallende kruimels het al schoongemaakte oppervlak niet opnieuw vuil. Pas daarna gebruik je de stofzuiger. Vergeet zeker de gleuven in de sofa niet. Na het stofzuigen, reinig je de harde vloeren met een dweil. Haal eerst alles van de vloer en ga vervolgens met de dweil langs de boorden van de kamer, om daarna in de andere richting te gaan in een achtbeweging. Hierdoor voorkom je dat het vuil wordt uitgespreid.

Tip 3

Aangezien de gasten door het huis lopen met hun schoenen aan én omdat het salon weleens tot een dansvloer wordt omgetoverd, blijven er vaak zwarte strepen achter. Met een dweil zijn die strepen moeilijk tot onmogelijk te verwijderen. Daarom gebruik je het best een magische gom. Die elimineert op een zachte manier alle zwarte strepen op elke vloerbedekking. Op waterbestendige vloeren zoals tegels of linoleum kan je ook een stoomreiniger gebruiken om de laatste vlekken weg te werken.

Tip 4

Kaarsen creëren een warme sfeer, maar helaas laten ze vaak ook hardnekkige vlekken achter op tapijten en fauteuils. De algemene regel is om de warme, zachte was niet aan te raken. Het is beter om te wachten tot de was is uitgehard om de grote stukken dan weg te schrapen met de rug van een mes of een lepel. Om de rest te verwijderen, plaats je een stuk keukenpapier op de getroffen plek. Ga er vervolgens over met een strijkijzer op gemiddelde temperatuur tot de was volledig geabsorbeerd is. Deze methode helpt helaas niet bij synthetische tapijten en vloerbekledingen – raadpleeg hiervoor de richtlijnen van de fabrikant.

Tip 5

In het vuur van de discussie, is een ongelukje snel gebeurd: een glas rode wijn wordt omgestoten op het tapijt. Om vlekken te vermijden, is snel reageren de boodschap. Daarom is het aangeraden onmiddellijk met een schone doek op de vlek te deppen en daarna een tapijtontvlekker aan te brengen. Helpt zout werkelijk tegen vlekken van rode wijn? Het zout absorbeert weliswaar het vocht, maar over het algemeen wordt de wijn sneller opgenomen door de tapijtvezels dan door het zout. Je reinigt het tapijt dus het best achteraf nog een keer grondig.