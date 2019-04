Dag van het kinderboek: dit zijn onze 5 favoriete exemplaren Valérie Wauters

02 april 2019

15u11 0 Vrije tijd Vandaag vieren we de Internationale dag van het kinderboek. En hoe doe je dat beter dan door enkele van onze favorieten op te lijsten? Om te lezen of voor te lezen, soms oud, soms nieuw, maar altijd om van te genieten.

De kleine prins - Agnès de Lestrade en Valeria Docampo

De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry is een buitengewoon en tijdloos boek over het mysterie van liefde en vriendschap. En over hoe je groot kan worden zonder het kind in jezelf te verliezen. Agnès de Lestrade en Valeria Docampo herinterpreteren dit meesterwerk op een schitterende manier. Met prachtige, sfeervolle tekeningen vol licht, beweging en fantasie.

De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen - Andy Griffiths

Kom op bezoek bij Andy en Terry in hun boomhut die nu 104 fantastische verdiepingen telt. Ze hebben er 13 nieuwe verdiepingen bijgebouwd, zoals een trap zonder einde, een boerbank en zelfs een machtig fort. Andy en Terry zoeken een grappig verhaal voor hun volgende boek en belanden in een race tegen de tijd. Misschien hebben ze wel iets aan de tandenfee, aan de 2-miljoen-euro-winkel, of wie weet zelfs aan de raadsels uit de denkkamer van diepe gedachten? Boordevol knotsgekke illustraties van de eerste tot de honderdenvierde verdieping.

Dr. Proktors schetenpoeder - Jo Nesbø

Dr. Proktor is een krankzinnige professor. Nou ja, zo goed als. Eigenlijk is hij een oude uitvinder die wacht op zijn grote doorbraak. Als hij er samen met zijn buurmeisje Lise en haar merkwaardige vriendje Bulle in slaagt superkrachtig schetenpoeder te maken, lijkt zijn droom eindelijk uit te komen. Maar de meedogenloze, zwaarlijvige tweeling Truls en Trym Thrane gooit roet in het eten. Geschreven door Jo Nesbø, de succesvolste thrillerauteur van Noorwegen, die zich nu ook aan jeugdboeken waagt.

Pol de piratenmuis - Tingue Dongelmans & Denise van Leeuwen

Pol heeft een lui oog, daarom moet ze een ooglapje voor haar andere oog dragen. Maar dat is juist stoer, want piraten hebben dat ook, zegt papa. Ze zijn net verhuisd vanuit de stad, om veldmuizen te worden, maar Pol was veel liever in de stad gebleven bij haar vriendjes. Eerst gaat ze maar eens op zoek naar een nieuwe piratenuitrusting. Pol loopt steeds verder weg en alles wordt steeds enger en onbekender … In dit bijzondere prentenboek ontdek je samen met Pol hoe het is om te verhuizen, en hoe je als stadsmuis nieuwe vriendjes maakt in de natuur.

Kameel weet het zeker - Lenneke Westera

Op een ochtend wordt Kameel wakker en ontdekt hij dat hij ver weg is van zijn thuis in de woestijn … Hij is naar een dierentuin gebracht in een koud en grijs land. Hij voelt zich verschrikkelijk alleen – ook al zijn er nog andere kamelen. Maar dan komt er op een dag een jongetje naar zijn hok. Een jongetje dat Vos heet en dat bananenschillen bij zich heeft – een heerlijke kamelenlekkernij … Door het hek ontstaat een bijzondere vriendschap tussen Vos en Kameel.