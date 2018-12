Dag 20: doe mee aan NINA’s grote adventswedstrijd! Nele Annemans

20 december 2018

07u45 0 Vrije tijd Ho ho ho, go go go! 24 dagen lang geven we geweldige cadeaus weg voor NINA’s grote adventswedstrijd. Speel elke dag mee en maak kans op een van de 100 cadeaus! Vandaag: 5 Polly Pocket Compact sets van Mattel.

Aftellen naar Kerstmis was nog nooit zo leuk. Vanaf 1 tot en met 24 december gaat elke dag een deurtje van NINA’s adventskalender open. Je kan telkens 24 uur meedoen om een prijs te winnen. Beautytools, hippe hebbedingen, boeken, techstuff, weekendjes weg ... All there! Vandaag: 5 Polly Pocket Compact sets van Mattel want na 30 jaar is de iconische vrolijke Polly Pocket eindelijk terug. De speelsets kregen een make-over en door de vernieuwende stick-technologie blijven de popjes nu plakken in de set. Leuk én handig!

Nieuwe dag, nieuwe prijzen, nieuwe kansen. Gewoon elke dag even komen kijken op nina.be. Veel succes!

