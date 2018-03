Daarom valt je smartphone uit door de koude en dit kun je eraan doen Timon Van Mechelen

01 maart 2018

08u21 82 Vrije tijd Alsof de barkoude temperaturen nog niet vervelend genoeg zijn, hebben ook smartphones te lijden onder de vriestemperaturen. Heel wat toestellen vallen namelijk abrupt uit door de koude, of een volle batterij slinkt op een paar minuten naar minder dan 10 procent. Hoe komt dat en kun je er iets aan doen?

Eén Vlaming op de acht is verslaafd aan zijn of haar smartphone. Dat cijfer komt uit de jaarlijkse Digimeter, die peilt naar het mediagebruik in Vlaanderen. 41 procent van de dertigers kan zelfs geen één dag zonder. Knap vervelend, als je geliefde smartphone dan plots uitvalt door de vriestemperaturen of je batterij op korte tijd van 100 procent naar een paar luttele procent gaat. Het toestel terug opladen is meestal genoeg om weer leven in de brouwerij te krijgen, maar lastig blijft het natuurlijk wel.

Hoe dat komt? De meeste smartphones beschikken over een Lithium-ion batterij, en die zijn erg gevoelig voor koude en warmte. Bij "extreme" temperaturen werken de batterijen veel minder goed. Hoe kouder of warmer het is, hoe minder goed de batterij functioneert. Zo kan een batterij die het prima volhoudt bij kamertemperaturen, dubbel zo snel leeg zijn bij vriestemperaturen. Dat kan zelfs zo snel gaan, dat het cijfertje rechtsboven op je toestel niet altijd mee is. Daarom valt je smartphone soms uit terwijl je zogezegd nog 30 procent batterij over hebt.

Apple geeft op zijn website dan ook bijvoorbeeld aan dat de perfecte temperaturen voor iPhones ergens tussen de 0 en 35 graden liggen. Wordt het kouder, dan is het toestel in staat om te overleven tot - 20, als hij UITstaat. Dat zegt natuurlijk al genoeg.

Wel is er goed nieuws: schadelijk is de koude (en warmte) niet voor je smartphone op langere termijn. De oplossing ervoor ligt natuurlijk ook voor de hand, namelijk je toestel niet (te veel) blootstellen aan deze temperaturen. Al is niet meer buitenkomen ook niet bepaald realistisch.

Een aantal concrete tips:

- Bescherm je smartphone altijd met een lederen of stoffen hoesje

- Draag speciale handschoenen met siliconen vingertopjes, zo koelt je toestel en vingers minder snel af

- Bel met je oortjes in, zo kan je smartphone in je warme broekzak blijven zitten

- Laat je toestel zachtjes acclimatiseren als je naar buiten en binnen gaat door het toestel even uit te zetten. Zet pas terug aan na een aantal minuten. En laad vooral ook pas op na een paar minuten.

- Neem altijd een oplader mee.