Coronaproof dineren: bij dit Nederlands restaurant zit je binnenkort in je privé-kas Raquel Palla Lorden

03 mei 2020

12u33

Bron: ad.nl 11 Vrije tijd De anderhalvemeterregel weerhoudt veel horeca-ondernemers ervan om hun deuren weer te openen. De Nederlandse kunst- en cultuurinstelling De anderhalvemeterregel weerhoudt veel horeca-ondernemers ervan om hun deuren weer te openen. De Nederlandse kunst- en cultuurinstelling Mediamatic gaat testen met veilige ‘quarantainekassen’ waarin gasten kunnen dineren.

Willem Velthoven, oprichter en directeur van Mediamatic, vertelt zich te ergeren aan collega’s in de sector die roepen dat het onmogelijk is, gastvrij zijn op 1,5 meter afstand. “Het is voor grote horeca-ondernemers die zaken draaien waar het gaat om piekdrukte en massa-omzet misschien moeilijk. Maar er is een ander deel van de horeca waar het gaat om aandacht, de tijd nemen en zorgvuldigheid. Deze ondernemingen worden veel minder bedreigd. Wij zijn daar een voorbeeld van.”

Plantenkassen

De Nederlandse overheidsvoorschriften zijn simpel, legt Velthoven uit. “We mogen geen drank of spijs verstrekken. Alle horeca is dicht tot 20 mei en wij dus ook.” Geïnspireerd door de voorzorgsmaatregelen ‘herontwerpt’ zijn instelling naar eigen zeggen het samenzijn. “Ik kan niet zeggen dat ik blij word van corona”, vervolgt Velthoven. “Maar de urgenties die hieruit voortkomen zijn voor ons op een bepaalde manier weer inspiratie.” Het bewijs is het nieuwe project Serres Séparées. Dit biedt mensen de mogelijkheid om in Amsterdam te dineren in glazen kassen met uitzicht over het water.



Het idee om kassen te gebruiken om een intieme en veilige dinerervaring te creëren lag voor de hand. "Die kassen hadden we al”, vertelt Velthoven. “Daar zijn verschillende kunstprojecten met planten in gedaan. We probeerden het met mensen en het bleek nét te passen.” In Londen zijn dit soort afgesloten ‘huisjes’ al meer te zien. Igloo dining heet het daar en je kunt het op diverse locaties doen.

Lopend vuurtje

Behalve de afgesloten kassen moet ook de normale bediening op de schop. “Je kunt gasten niet aan tafel serveren. Ze zullen zelf hun glas moeten inschenken of consumpties van het blad moeten pakken. Daar zijn we nu mee aan het testen”, aldus Velthoven.