Concentreren kun je leren: een aantal praktische tips Margo Verhasselt

19 september 2018

13u09

De weg naar succes is voor iedereen anders. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is je kunnen concentreren op de doelen waaraan je werkt. Focussen op één iets specifiek is belangrijk om taken tot een goed einde te brengen. Maar soms is concentreren niet vanzelfsprekend.

Je hebt waarschijnlijk wel al een idee over wat je concentratie weghoudt: niet genoeg slapen, piekeren, twijfelen, de waslijst gaat nog wel even door. Daarnaast ben je er ook vast van op de hoogte dat sociale media het soms haast onmogelijk maakt om productief te zijn. Wanneer Instagram, Facebook en Twitter 24 op 7 naar je lonken, is het moeilijk om soms gewoon 'neen' te zeggen.

Maar er zijn nog andere dingen die je elke dag doet die ervoor kunnen zorgen dat je concentratie afdwaalt. Sterker nog, je doet ze misschien zelfs in de hoop dat je net wél goed kan doorwerken. We lijsten ze voor je op.

1. Multitasken

Het is gemakkelijk om ervan uit te gaan dat multitasken je kan helpen om sneller door al je taken heen te komen. Wanneer je het goed doet, kan je ook effectief heel wat gedaan krijgen op hetzelfde moment. Maar multitasken is een stuk moeilijker dan het lijkt. Onderzoek heeft aangetoond dat amper 2 procent van alle mensen het succesvol tot een eind kan brengen. Dus, sorry voor het slechte nieuws, maar de kans dat jij een van die mensen bent is vrij klein.

Multitasken gaat je aandacht verdelen en ervoor zorgen dat je minder focust. Wat maakt dat je sneller fouten maakt, meer gaat stressen en aan het eind van de rit een pak minder productief bent. Oké, je mag dan wel 3 taken van je lijstje geschrapt hebben. De kans is groot dat je ze niet perfect hebt volbracht.

Wat kan je beter doen: concentreer je op één taak of opdracht tot die afgerond is. Het duurt misschien een tikkeltje langer, maar het zal wel beter gedaan zijn.

2. Je e-mails de hele tijd lezen en beantwoorden

Je mag dan wel denken dat de hele dag met één oog naar je mailbox turen ervoor kan zorgen dat je productiever bent. Niets is minder waar. Het kan je net zoveel afleiden als constant je sociale media checken. Een melding op je scherm gaat er al snel voor zorgen dat dat je aandacht trekt in plaats van het klusje waarmee je bezig was.

Wat kan je beter doen: schakel de meldingen uit. Maak bepaalde momenten speciaal vrij om je mailbox te legen.

3. Beginnen met de gemakkelijke taken

Wat staat er bovenaan de lijst als je voor jezelf een lijstje opmaakt van wat je gedaan moet krijgen vandaag? Veel mensen beginnen met de gemakkelijkste opdracht. Ze gaan er dan van uit dat ze daarna meer energie en aandacht overhouden voor de moeilijkere zaken, want de gemakkelijke zijn nu toch al achterwege. Jammer genoeg werkt het niet altijd zo.

Studies toonden aan dat onze wilskracht om alles gedaan te krijgen, vermindert met tijd. Wat eigenlijk betekent dat eens je klaar bent met de simpele opdracht en aan de moeilijkere wil beginnen, je hersenen het al laten afweten.

4. Klagen over futiliteiten

Is het glas altijd halfleeg? Dan is de kans groot dat je het moeilijker hebt om je te concentreren. Volgens het Amerikaans tijdschrift Psychology Today zorgen woede en frustratie ervoor dat al onze aandacht naar die zaken gaan. Klagen over het weer of over de slechte koffie op het werk kunnen er dus voor zorgen dat je minder gedaan krijgt.

5. Het avondje sporten overslaan

Ben jij ook iemand die haast elke avond 'morgen sport ik écht terug' tegen zichzelf zegt? Het is toch de moeite waard om die sportschoenen aan te trekken. Sporten houdt je niet alleen in vorm, ook je mentale gezondheid krijgt een positieve boost. Geregeld jezelf in het zweet werken kan ervoor zorgen dat je productiever en aandachtiger bent.

6. In slecht licht zitten

De ruimte waarin je je bevindt kan ook bepalend zijn voor je concentratie. Te veel geluid? Niet goed. Maar er is nog een boosdoener die voor veel mensen niet zo voor de hand liggend is. Wanneer je in slecht licht zit, kan dat schadelijk zijn voor je concentratie. Je ogen worden moe, wat zorgt voor stress, afleiding én vermoeidheid.

Wat moet je doen: zoek natuurlijk licht op. Ga naast een raam zitten of maak af en toe een wandeling.