Columniste Femke over oudjaar: “Na amper een halfuur zaten we met z’n tweeën te knikkebollen en nog een een kwartier later lag m’n lief in coma” Femke Aubroeck

01 januari 2020

12u33 0 Vrije tijd Femke is 32 en een rasecht, ongefilterd Kempenkind. Ze is getrouwd met Mathias, die ze ontmoette op het dak van haar moeder - lang verhaal - en mama van Amedee, een rock ’n roll kleuter van anderhalf. Ze verkoopt bier om de kost te verdienen, waarmee ze vooral het eten van haar (pleeg)katten en konijnen betaalt. Om van de vogels, kippen en vissen nog maar te zwijgen. Ze is een 40’s & 50′s lover (hallo, opvallende lippenstift), is zot van eten en nog zotter van mooie woorden. Op NINA.be schrijft ze iedere week haar gedachten van zich af.

Allereerst: gelukkig nieuwjaar, liefste lezer van Nina.be. Ik wens je voor 2020 alles wat mooi en fijn is en een gezondheid waar menig visje jaloers op kan zijn. Heb je het goed gevierd, de overgang van oud naar nieuw? Wij hebben ons oudejaarsritueel de afgelopen paar jaar een beetje moeten aanpassen. Want eerlijk is eerlijk, leven met een peuter in huis brengt een heleboel veranderingen met zich mee. Vroeger gingen mijn lief en ik op oudejaarsnacht steevast tot dicht tegen de ochtend op de lappen, met bubbels en toeters en bellen. Maar de overgang van 2018 naar 2019 ... dat was een heel ander paar mouwen.

Een half jaar eerder waren we namelijk de trotse ouders geworden van een wolk van een baby. Uitermate knap exemplaar, bolle wangen en kogels van ogen. Een maag als een beer, maar vooral ook hetzelfde aantal decibels. Inderdaad, een huilbaby. Tijdens de tweede helft van 2018 hebben we meermaals de omtrek van de aarde afgewandeld rond de tafel in onze living, met een krijsende baby in onze armen. Een hummeltje dat het complete arsenaal aan papjes en watertjes en dokters en charletans zag passeren, maar nog steeds huilde alsof z’n leven ervan afhing. Ik hoef jullie er niet bij te vertellen dat ons energiepeil in een mum van tijd tot ver onder het vriespunt zakte. Tegen het einde van het jaar kwam er gelukkig beterschap. De huilbuien ebden weg en de rust keerde op kousenvoeten terug. Maar onze energie? Die was nog nergens te bespeuren. De feestdagen kwamen eraan en we wilden de eerste jaarwisseling van onze kleine het liefst samen met hem vieren. Enfin, of toch op z’n minst in hetzelfde huis. Want om middernacht lag die uk natuurlijk al lang in z’n paddenstoel. In elk geval: geen babysit, gewoon rustig met z’n drietjes thuis, samen met onze stoet katten en konijnen. Ik legde een flesje overheerlijke Chenin Blanc in de koelkast en bestelde een sushishotel in ons favoriete restaurant. Hashtag Familytime. Rond een uur of acht ging onze zoon z’n bedje in en kon ons allereerste minifeestje als mama en papa beginnen. Wijn op tafel, sushi erbij, onsie aan en... Geeuw. Na amper een halfuur zaten we met z’n tweeën te knikkebollen in de zetel en nog een een kwartier later lag m’n lief al in coma. De uren tussen Thuis en middernacht hebben maar zelden zo lang geduurd als toen ik wanhopig probeerde wakker te blijven om de eerste seconde van het nieuwe jaar te beleven.

En toen de eerste vuurwerkpijlen van de buren *zucht* niet alleen m’n lief wakker knalden, maar ook onze konijnen de stuipen op het lijf joegen, pendelde ik als een nerveuze moederkloek tussen de babyfoon en ons konijnenhok om te checken of niemand iets aan z’n hart kreeg of uit z’n slaap werd gehaald.

Om 20 over twaalf, toen onze buren-zonder-vuurwerk die zich verzameld hadden in onze tuin, terug afdropen naar hun eigen huis, goot ik de overgebleven helft van m’n glas witte wijn in de gootsteen en sleepte ik mezelf de trap op. Recht m’n bed in. Toen we daags nadien op bezoek gingen bij alle moemoe’s kregen we (dankzij onze reputatie van feestbeesten) al snel de vraag “En? Goed gevierd gisteren?” . Verder dan een droog “Viel wel mee” reikte ons antwoord niet. Dat we allang blij waren dat we middernacht gehaald hadden hebben we er maar niet bij verteld.

Dit jaar kwamen we weer een beetje boven water en vierden we oudjaar met vrienden. Nog steeds thuis, maar wel in gezelschap. We haalden zelfs moeiteloos middernacht.